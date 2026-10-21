Au vrut o călătorie gratuită și s-au agățat de autobuz. Doi tineri din Băcau, gest teribilist

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Cel mai probabil, pasagerii clandestini au aşteptat ca mijlocul de transport în comun să pornească din staţie. Gestul lor putea avea consecinţe extrem de grave dacă şi-ar fi pierdut echilibrul şi ar fi căzut pe şosea.

Gest teribilist care le putea fi fatal unor tineri din Bacău. O cameră de bord i-a surprins în timp ce erau agăţaţi în spatele unui autobuz care mergea în trafic.

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