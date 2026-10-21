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Video Au vrut o călătorie gratuită și s-au agățat de autobuz. Doi tineri din Băcau, gest teribilist

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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.10.2026, 14:40 | Modificat la 21.10.2026, 14:40

Gest teribilist care le putea fi fatal unor tineri din Bacău. O cameră de bord i-a surprins în timp ce erau agăţaţi în spatele unui autobuz care mergea în trafic.

Cel mai probabil, pasagerii clandestini au aşteptat ca mijlocul de transport în comun să pornească din staţie. Gestul lor putea avea consecinţe extrem de grave dacă şi-ar fi pierdut echilibrul şi ar fi căzut pe şosea.

Redactia Observator
Redactia Observator
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