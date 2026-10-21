Satul în care cei 300 de locuitori stau pe o "mină de aur". Prețurile au explodat, iar proprietarii profită

Prețul terenurilor agricole din Srem, o regiune din Serbia, continuă să crească. În prima jumătate a anului 2026, un hectar de teren arabil s-a vândut cu 15.010 euro, în medie, cu aproape 16% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, scrie Blic .

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Geodezic din Serbia, un hectar de teren arabil din districtul Srem costă, în medie, 15.010 euro. Asta înseamnă că cinci hectare ajung la aproximativ 75.050 de euro, iar zece hectare, la 150.100 de euro.

Prețurile diferă însă mult de la o parcelă la alta. Contează cât de bun este pământul, unde se află, cât de mare este terenul, dacă există drumuri de acces și cât de ușor poate fi lucrat.

Marii producători agricoli au cumpărat deja suprafețe importante de teren, în timp ce mulți proprietari de parcele mai mici au profitat de creșterea prețurilor pentru a-și vinde pământul, explică directorul unei agenții imobiliare din zonă.

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Sunt și minusuri

Deși terenurile agricole valorează tot mai mult, fermierii se confruntă în continuare cu cheltuieli mari pentru producție. Combustibilul, îngrășămintele și produsele pentru protecția culturilor sunt scumpe, iar recoltele și prețurile de achiziție rămân greu de anticipat.

Pentru proprietari, scumpirea terenurilor înseamnă că bunurile lor valorează mai mult. Pentru fermierii care vor să-și extindă suprafețele cultivate, însă, cumpărarea de pământ presupune o investiție tot mai mare.