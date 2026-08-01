Avarie la rețeaua de alimentare cu energie electrică la Gondola Sinaia: 1.000 de turişti, blocaţi pe platou

Aproximativ 1.000 de turişti sunt blocaţi pe platoul Bucegi, după ce o avarie la rețeaua de alimentare cu energie electrică a făcut ca instalațiile să nu mai funcționeze. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată la Cota 1400, după o oră, însă Gondola Carp rămâne încă nefuncțională.

Din primele informaţii, în jurul orei 13:15, un arbore a căzut peste o linie de înaltă tensiune de pe Calea Codrului, provocând o avarie generală la rețeaua care alimentează instalațiile de transport pe cablu din zona montană.

La ora 13:20 a fost înregistrată lipsa tensiunii la Gondola Carp și Gondola Sinaia, care asigură transportul turiștilor între Cota 1000, Cota 1400 și Cota 2000. Conform procedurilor de siguranță, turiștii aflați în instalații au fost evacuați în siguranță, cu ajutorul motoarelor diesel.

Reluarea alimentării la Cota 1400

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În jurul orei 14:15, alimentarea cu energie electrică a fost reluată la Cota 1400. Astfel, Gondola Sinaia și Telecabina Sinaia și-au reluat activitatea. Gondola Carp rămâne însă nefuncțională.

La acest moment, aproximativ o mie de turiști se află pe Platoul Bucegi. Condițiile meteo sunt favorabile, iar oamenii au la dispoziție refugii și terase unde pot aștepta în siguranță. În următoarele minute va fi repornită și Telecabina 2, astfel încât turiștii care doresc să coboare vor putea face acest lucru în condiții normale.