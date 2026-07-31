Irlanda încearcă să readucă la viață comunitățile de pe insulele sale izolate printr-un program guvernamental care oferă sprijin financiar de până la 84.000 de euro pentru renovarea locuințelor abandonate.

Țara din Europa care oferă aproape 90.000 € celor care se mută pe insulele sale - Profimedia

Inițiativa face parte din strategia națională Our Living Islands, lansată de Guvernul irlandez pentru a combate depopularea insulelor și a încuraja stabilirea de noi rezidenți permanenți.

Cine poate primi finanțarea

Programul se adresează persoanelor care cumpără sau dețin o locuință vacantă situată pe una dintre insulele locuite permanent ale Irlandei. Pentru a fi eligibilă, proprietatea trebuie să fi fost construită înainte de 2008 și să fie neocupată de cel puțin doi ani la momentul depunerii cererii. Solicitanții trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau faptul că sunt în proces de achiziție a imobilului.

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Valoarea grantului poate ajunge la:

60.000 de euro pentru renovarea unei locuințe vacante de pe insule;

84.000 de euro pentru o proprietate clasificată drept degradată, valoare care include suplimentul acordat special pentru insulele offshore.

Lucrările trebuie aprobate de autoritățile locale, iar grantul este decontat în baza cheltuielilor eligibile și a verificării lucrărilor executate.

Scopul programului: repopularea insulelor

Strategia Our Living Islands cuprinde aproximativ 80 de măsuri dedicate celor aproape 30 de insule locuite permanent, fără legătură rutieră cu continentul. Pe lângă sprijinul pentru renovarea locuințelor, planul prevede investiții în transport, internet de mare viteză, servicii medicale, infrastructură și facilități pentru munca la distanță, pentru a face viața pe insule mai atractivă.

Guvernul irlandez speră că aceste măsuri vor încuraja atât familiile tinere, cât și persoanele care lucrează de la distanță să se stabilească pe termen lung în aceste comunități și să contribuie la conservarea patrimoniului local.

Renovarea costă mai mult pe insule

Deși sprijinul financiar este consistent, renovarea unei case pe o insulă poate costa semnificativ mai mult decât pe continent. Transportul materialelor și al echipelor de construcții este mai scump, iar beneficiarii trebuie, de regulă, să contribuie și din fonduri proprii. Tocmai de aceea, numărul cererilor depuse până acum este mai redus decât s-ar fi anticipat.