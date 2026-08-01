Vă invităm acum într-un loc de poveste. Îl puteți vizita oricând vă poartă drumurile de vacanță pe șoseaua dintre Brașov și Sighișoara. Rezervația naturală de la Racoș e locul în care fotografiile ies de album, şi până şi lecțiile de geologie au un farmec cu totul aparte.

Lacul de Smarald. Așa se numește locul acesta unic. Sunt 13 kilometri din Drumul Național 13 până în parcarea din care începem la pas explorarea rezervației. Aproape că e greu de înțeles cum dealurile blânde reuşesc să ascundă un loc atât de frumos.

Lacul de Smarald oferă, probabil, cele mai spectaculoase peisaje din întreg complexul gelologic de la Racoş. Lacul are o suprafaţă de aproape un hectar, iar culoarea apei e una cu totul şi cu totul specială.

Lacul este alimentat de ploi și de topirea zăpezilor, dar și de izvoare subterane, spun localnicii. Și e atât de frumos, încât e greu să nu scoți telefonul mobil din buzunar, măcar pentru o poză.

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"Este prima oară când venim aici. Am fost la cetate şi aici. Lacul este foarte frumos ca culoare şi probabil când e soare afară se vede spectaculos", a spus o turistă.

Reporter: Ce v-a plăcut cel mai mult?

Turist: Lacul şi situl ce înconjoară. Ştim că e un lac format după nişte exploatări de prin anii 2000 şi încet încet s-a dezvoltat ca zonă turistică.

Două minute facem, la pas, din parcare și până la Coloanele de Bazalt. Sunt parte a rezervației, iar imaginea pe care ţi-o întipăresc în minte este a unei adevărate intrări de templu. Activitatea vulcanică de aici e veche de 1,2 milioane de ani.

Coloanele sunt dezvoltate pe locul unui lac de lavă, odată cu răcirea și contractarea materialului incandescent. Mergem mai departe, pe urmele vechilor erupții și ajungem la vulcanul stins. O fostă carieră de zgură, care a folosit drept decor pentru serialul Django.

Aici în vulcanul stins de la Racoş parcă am păşit într-o altă lume, cu totul şi cu totul diferită faţă de ce am văzut până acum. De jur împrejur numai rocă vulcanică şi contrast de culori cu adevărat uimitoare.

Anual, în jur de 30.000- 40.000 de turişti vizitează această zonă.

"În zona asta vin mai mulţi pentru lac, pentru lacul de smarald şi pentru vulcanul stins. Cei mai mulţi trec, nu rămân peste noapte, avem şi câteva pensiuni. Dar mai vin, se mai cazează o noapte două, în weekend şi mai mult vara e vizitat", a explicat Antal Zsolt, reprezentant al complexului.

Taxa de intrare la complexul geologic de la Racoș este de 25 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii.