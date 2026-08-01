Un motociclist din Cluj a murit, după ce a luat foc în urma unui accident. Un TIR l-a izbit în plin

Sfârşit tragic pentru un motociclist. Bărbatul de 36 de ani a murit, după ce a fost izbit în plin de un TIR, iar în urma impactului atât el, cât şi vehiculul au luat foc. Accidentul a avut loc în Vâlcele, judeţul Cluj.

În ciuda eforturilor medicilor, pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic şi a fost declarat mort. La locul accidentului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Ce spun poliţiştii

În data de 1 august a.c., în jurul orei 14.50, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1-E60, în zona localității Vâlcele, în care au fost implicate un autocamion și un motociclu.

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Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcția Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii.

În urma impactului, motociclistul a necesitat îngrijiri medicale, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare la fața locului.

Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În prezent, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.