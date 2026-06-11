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Video Băiat de 8 ani, înecat într-o baltă pe terenul unei foste balastiere din Arad. Fraţii au privit neputincioşi

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.06.2026, 08:55 | Modificat la 11.06.2026, 09:02

Incident tragic în judeţul Arad. Un băiat de 8 ani a murit după ce s-a înecat într-o baltă aflată pe terenul unei foste balastiere.

Copilul se afla în zonă alături de cei doi frați ai săi, de 19 și 11 ani, pentru a-și petrece timpul liber, când a intrat în apă. După căutări, minorul a fost găsit de scafandri și scos la suprafață în stare de inconștiență.

Deși salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, nu au mai reușit să îl readucă la viaţă. Urmează să fie stabilite toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.

Anda Anghelache
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