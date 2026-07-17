Bărbat din Buzău, transportat la spital cu arsuri de gradul I, după explozia unei butelii în locuinţa sa

Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri de gradul I la nivelul feţei, în urma exploziei unei butelii într-o locuinţă din localitatea Puieştii de Jos.

Bărbat din Buzău, transportat la spital cu arsuri de gradul I, după ce a explodat o butelie în locuinţa sa - Sursa: Imagine ilustrativă/ Profimedia

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, pompierii militari au intervenit pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de izbucnirea unui incendiu la o locuinţă din localitatea Puieştii de Jos.

La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la o locuinţă cu o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi.

"Forţele de intervenţie au acţionat pentru limitarea propagării flăcărilor şi lichidarea incendiului. Cauza probabilă o reprezintă explozia unei butelii. În locuinţă se aflau doi proprietari. Un bărbat a suferit arsuri de gradul I la nivelul feţei, fiind preluat de echipajul SMURD şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cea de-a doua persoană nu a necesitat asistenţă medicală", a transmis ISU Buzău.