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Bărbat din Buzău, transportat la spital cu arsuri de gradul I, după explozia unei butelii în locuinţa sa

Bărbat din Buzău, transportat la spital cu arsuri de gradul I, după ce a explodat o butelie în locuinţa sa - Sursa: Imagine ilustrativă/ Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.07.2026, 14:30 | Modificat la 17.07.2026, 14:33

Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri de gradul I la nivelul feţei, în urma exploziei unei butelii într-o locuinţă din localitatea Puieştii de Jos. 

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, pompierii militari au intervenit pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de izbucnirea unui incendiu la o locuinţă din localitatea Puieştii de Jos.

La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la o locuinţă cu o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi.

"Forţele de intervenţie au acţionat pentru limitarea propagării flăcărilor şi lichidarea incendiului. Cauza probabilă o reprezintă explozia unei butelii. În locuinţă se aflau doi proprietari. Un bărbat a suferit arsuri de gradul I la nivelul feţei, fiind preluat de echipajul SMURD şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cea de-a doua persoană nu a necesitat asistenţă medicală", a transmis ISU Buzău.

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Denisa Vladislav
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