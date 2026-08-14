Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din municipiul Târgu Mureş, a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis o pisică prin împuşcare, folosind o armă neletală cu aer comprimat pe care o deţinea legal, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

Bărbat din Mureş, reţinut după ce a împuşcat mortal o pisică cu o armă cu aer comprimat - iStock

Măsura reţinerii pentru 24 de ore a fost dispusă vineri, de către poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Mureş, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

"Anchetatorii s-au sesizat din oficiu încă din luna februarie a acestui an, după ce pe o reţea de socializare au fost publicate imagini cu cadavrul felinei, existând suspiciuni clare că animalul fusese împuşcat. În urma investigaţiilor desfăşurate sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, s-a stabilit că pisica a fost ucisă cu proiectile trase dintr-o armă neletală cu aer comprimat, supusă autorizării. Deşi arma era deţinută în mod legal de suspect, utilizarea ei în acest context constituie o infracţiune gravă", a precizat IPJ Mureş.

La acţiune au participat şi poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, care au ridicat arma în vederea continuării cercetărilor.

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Ancheta continuă pentru săvârşirea infracţiunilor de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept şi uz de armă fără drept, în scopul documentării întregii activităţi infracţionale şi luării măsurilor legale care se impun.