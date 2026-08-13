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Mărturia şoferului care a lovit mortal doi pietoni în Braşov. "Nu merit să mă trateze"

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Claudiu Loghin | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.08.2026, 20:13 | Modificat la 13.08.2026, 20:42

Vin primele explicaţii după tragedia în care au murit două persoane! Omul de afaceri, care a intrat cu maşina în plin în pietoni, lângă Piaţa Sfatului din Braşov, spune că şi-a pierdut cunoştinţa cu doar câteva secunde înainte de accident. Bărbatul este anchetat acum în libertate pentru omor.

"Mi-am pierdut cunoştinţa înainte de giratoriu (...) Nu merit să stau să mă trateze (...) Una e să te doară o coastă, una e să nu mai fii", a mărturisit şoferul.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani susține că nu își amintește când a trecut în viteză peste spațiul verde din mijlocul unui sens giratoriu din centrul Brașovului. După câteva secunde, mașina lui zdrobea trei oameni pe trotuar: doi turiști nemți și un tânăr din Moldova.

Şofer: Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere nu am avut nicio problemă cu permisul. Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția și cu astea lângă mine. Eram singur în mașină.

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Rudă: Cineva zice că ați mai fost cu cineva în mașină, cinci martori de acolo.

ŞoferNu există.

Surse din interiorul anchetei spun că șoferul ar fi avut o criză de epilepsie, dar omul de afaceri spune că nu suferă de nicio afecțiune medicală.

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Rudă: Ați făcut epilepsie la volan.

Şofer: Nu știu, eu știu ce am făcut la volan? Nu am făcut. Am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu.

Rudă: Da, da.

Şofer: Ați văzut cât este bordura acolo?

RudăDa.

Şofer: Cum să zbor cu mașina peste bordura aia?

RudăPăi există filmare.

Şofer: Eu dacă aș fi fost conștient m-aș băga în bordura aia?

Tânărul din Moldova, care a murit pe loc alături de un turist neamț, vorbise la telefon cu iubita lui cu puțin timp înainte de accident, fără să știe că era ultima oară. Apoi, unchiul lui a văzut, din întâmplare, un live pe TikTok de la locul tragediei.

"A început și soția mea să se uite și mi-a zis: Da, nu cumva să fie Ionuț?. Da, ce să caute Ionuț acolo, nu are cum. Nu există așa ceva", a povestit unchiul băiatului mort.

Familia tânărului este revoltată pentru că șoferul nu a fost arestat.

"Omori trei oameni și stai în libertate? Nu stai două ore închis. Eu dacă dau o palmă cuiva stau 24 de ore fără discuții", a spus o rudă.

În timp ce ancheta procurorilor continuă, al doilea turist neamț lovit de mașină își revine la spital. Medicii l-au scos din secția de Terapie Intensivă și l-au dus în salon.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin
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