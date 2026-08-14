Răsturnare de situaţie în cazul accidentului cumplit din centrul Braşovului, unde un şofer a ucis doi oameni pe trotuar. Deşi era bolnav de epilpesie, bărbatul de la volan nu-şi mai luase tratamentul de aproape patru ani. Aşa a ajuns să facă o criză şi să scape maşina de sub control. Reţinut iniţial pentru 24 de ore, omul de afaceri a fost plasat azi sub control judiciar. Dar nu mai are voie să conducă.

La 3 zile după ce a zburat peste un sens giratoriu şi a strivit trei oameni pe trotuar, în centrul Braşovului, şoferul de 50 de ani a ajuns după gratii. Detaliile aflate de anchetatori sunt halucinante. Bărbatul are epilepsie de 18 ani, însă în ultimii 4 ani a încetat să-şi mai ia tratamentul. Anchetatorii bănuiesc că şi-ar fi ascuns afecțiunea tocmai ca să nu-şi piardă permisul. "Acum nu urma un tratament. Ultimul i-a fost prescris in 2022. În 2020 a preschimbat permisul de conducere. A fost in fata unor medici de la o clinica din Braşov si a fost declarat apt", a declarat Adrian Radu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov. "În ultimii 10 ani pacientul nici nu a trecut prin cabinet", a declarat Cornelia Curpen, medic de familie.

În timp ce ancheta procurorilor continuă, al doilea turist neamţ lovit de maşină îşi revine la spital

"Ştia că această întrerupere i-ar putea influenţa starea de conducere şi că în orice moment afecţiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situaţia şi calitatea de conducător auto", a declarat Daniel Zontea, IPJ Braşov. Şi totuşi, şoferul spune că nu suferă de nicio afecţiune medicală. În România, legislaţia privind şoferii epileptici este neclară. Permisul auto se reînnoieşte o dată la 10 ani, ca în cazul oricărui şofer, însă doar cu o nouă fişă medicală care atestă că n-au făcut o criză de cel puțin un an. Cât de des trebuie însă astfel de şoferi verificaţi? Totul e la nivel de recomandări: controale la medicul neurolog o dată la 6 sau la 12 luni. Pacientul decide. Culmea e că, în acest caz, nici medicul de familie al şoferului care a ucis 2 oameni nu a ştiut că bărbatul suferă de epilepsie.

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"Asta tine de fiecare om in parte. Cei mai multi nu vin din privat sa anunte medicul de familie, isi urmeaza relaţia medicala cu medicul specialist si nu stiu daca exista undeva obligatia asta", a decalarat Cornelia Curpen, medic de familie. În timp ce ancheta procurorilor continuă, al doilea turist neamţ lovit de maşină îşi revine la spital. Medicii l-au scos din secţia de Terapie Intensivă.