Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 a fost câștigat joi, 13 august 2026. Câștigătorul va încasa peste 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, câștigat cu o combinație rar întâlnită: 6 numere, 3 perechi consecutive - Profimedia

Numerele extrase joi, 13 august 2026, la Loto 6/49 au fost: 45, 12, 13, 44, 36, 37. Așezate în ordine crescătoare, acestea formează un tipar care atrage imediat atenția: 12-13 | 36-37 | 44-45 Practic, fiecare dintre cele șase numere face parte dintr-o pereche de numere consecutive.

Bilet de numai 8,50 lei, jucat în Oradea

Biletul câștigător a fost jucat la agenția 50-05 din Oradea și conținea o singură variantă simplă la Loto 6/49.

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Prețul total al biletului a fost de numai 8,50 lei. Jucătorul a nimerit toate cele șase numere cu cea mai simplă formulă posibilă de participare, fără scheme sau mai multe variante pe același bilet.

Câștigătorul are acum la dispoziție 90 de zile de la data extragerii pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului Loteriei Române.

Al doilea jackpot câștigat în 2026

Este doar al doilea premiu de categoria I câștigat anul acesta la Loto 6/49. Ultima dată, jackpotul fusese câștigat pe 12 februarie 2026, când premiul a fost de 22.948.891,68 lei. Premiul acordat joi este astfel de peste două ori mai mare decât cel câștigat în februarie și stabilește un nou record pentru Loto 6/49.

Înaintea tragerii din 13 august, la categoria I era anunțat un report de peste 51,62 milioane de lei, adică peste 9,82 milioane de euro. După adăugarea sumelor aferente tragerii de joi, premiul efectiv câștigat a ajuns la 52,84 milioane de lei.

O combinație inedită de numere

Particularitatea extragerii este că niciunul dintre cele șase numere nu rămâne izolat atunci când combinația este ordonată. 12 este urmat de 13, 36 de 37, iar 44 de 45.

Apariția numerelor consecutive este perfect posibilă la Loto și nu indică nimic anormal în privința extragerii. Orice combinație precisă de șase numere are aceeași probabilitate de a fi extrasă.

Din cele 13.983.816 combinații posibile de șase numere din 49, există 15.180 de combinații care pot avea această structură. Asta înseamnă aproximativ 0,109% din toate combinațiile, adică un astfel de tipar apare, statistic, în aproximativ una din 921 de combinații.

Rezultatele Loto de joi, 13 august

La tragerile de joi au ieșit următoarele numere: