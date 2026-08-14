Un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din Saturn, vineri după-amiază, specialiştii stabilind că acesta nu are elemente pirotehnice.

Turiştii aflaţi pe plaja din Saturn au observat, vineri, că un fragment de dronă a fost adus de valuri la ţărm şi au anunţat autorităţile. Accesul în zonă a fost restricţionat. Autorităţile au stabilit că obiectul nu are elemente pirotehnice.

Joi dimineaţă, o dronă a fost observată la Costineşti, în apropierea unui dig

Acesta urmează să fie ridicat de pe plajă şi analizat de specialişti. Un alt fragment de dronă a fost găsit, vineri dimineaţa, la Costineşti, în apropierea locului unde, joi, a fost identificată o dronă. Autorităţile nu exclud faptul ca acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Acesta nu avea încărcătură explozivă. Joi dimineaţă, o dronă a fost observată la Costineşti, în apropierea unui dig.

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"Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD", a transmis Ministerul Apărării.

În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat către Garda de Coastă.