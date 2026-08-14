La Suceava, escapada ne duce câteva sute de ani înapoi în timp. Peste 500 de cavaleri, străjeri şi domniţe din opt ţări au venit pentru o nouă ediţie a Festivalului de Artă Medievală. Şi au început, cum altfel, decât cu o paradă, care a pus oraşul în mişcare. Iar dacă tot avem şi un Ştefan cel Mare în frunte, să vedem cum arată Suceava atunci când lecţiile de istorie se fac în stradă.

Atmosfera medievală a cuprins străzile Municipiului Suceava. Cavaleri, domniţe, oşteni, străjeri, bufoni, cai, cu toţii au putut fi admiraţi în această impresionantă paradă, paradă ce s-a desfăşurat pe un traseu de aproape şapte kilometri.

Şi cum orice poveste medievală are nevoie de un personaj care să cheme lumea la cetate...

"Chiar mi-a plăcut să văd toţi caii, toate costumele pe care le-au creat şi chiar mă gândesc la cât efort au trebuit să depună pentru toate astea", spune o fetiță din America.

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"Anul acesta, sunt două trupe noi, una din Danemarca, una din România, mult mai multe elemente pirotehnice, elemente sonore, vorbesc de percuţie, vorbesc de muzică medievală şi chiar de muzică folk", a declarat Emil Ursu - director Muzeul Naţional al Bucovinei.

Întoarcerea în timp

Pentru participanţi, fiecare costum spune câte ceva despre lumea pe care încearcă să o readucă la viaţă.

"Sunt un boier bulgar din secolul XlV. Întâlneşti diferite părţi ale istoriei, reprezentate de cei care au recreat-o, pentru a-şi susţine ţările din care provin", spune o ucraineancă.

"Avem cea mai mare paradă medievală din ţară şi cred că unul dintre cele mai mari festivaluri de artă medievală din ţară, pune Suceava acolo unde trebuie pe harta turistică a României", a declarat Nicolae Robu - vicepreşedinte CJ Suceava.

Festivalul de Artă Medievală Ştefan cel Mare continuă până duminică, la Cetatea de Scaun, cu trupe din opt ţări, precum Danemarca, Turcia sau Slovacia.