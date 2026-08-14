Energia livrată din stocare a ajuns, aseară, aproape cât puterea unui reactor de la Cernavodă

Al doilea reactor al Centralei de la Cernavodă a fost oprit joi dimineaţă. Asta înseamnă că, de acum, fiecare kilowatt consumat contează. Pentru orele de vârf vom fi nevoiţi să importăm energie la preţuri exorbitante: 10.000 de euro pe minut.

La vârful de consum, energia livrată din stocare a ajuns aproape cât puterea unui reactor de la Cernavodă. Autorităţile spun că avem rezerve suplimentare de producţie, de la gaze naturale şi până la cărbune. Deşi preţul curentului pentru consumatorii casnici nu se schimbă, criza de acum se va vedea cel mai probabil atunci când ne expiră fiecăruia dintre noi contractele.

Reactorul 2 de la Cernavodă, închis

Cel puţin 10 zile de acum înainte, nu mai putem conta pe energia nucleară. Unitatea doi de la Cernavodă a fost oprită controlat. Apa a scăzut sub pragul critic de minus 230 de centimetri față de nivelul zero de referință. Astfel că nu mai poate fi asigurat debitul optim pentru răcirea reactorului. România rămâne, astfel, fără încă 700 de megawați producție în sistemul energetic național.

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După decuplarea reactorului, România a început să importe energie din Ucraina şi Bulgaria. Situaţia s-a stabilizat însă peste zi. Am avut noroc că a bătut vântul, iar centralele eoliene au intrat în turaţie maximă.

"În zilele în care bate soarele puternic, avem mult fotovoltalic și avem puțin eolian, în zile când soarele nu prea bate, de obicei avem vânt. Și, într-adevăr, ne putem aștepta ca aceste două surse să compenseze mare parte din consumuri în timpul zilei", a declarat Corina Murafa, expert energie.

Când trebuie să fim atenţi la consum

Lipsa centralei de la Cernavodă se va simţi însă seara, când consumul urcă de la 5.000 la 7.000 de megawaţi.

"Diferenţa va trebui să fie compensată din importuri. Evident, orice import se face la un preţ mai ridicat pentru furnizori, pentru întreprinderi. Există și prețuri de 200 de euro și 250 de euro pe MW, față de un preț mediu de 120", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Zilnic, în cele patru ore de consum de vârf, importurile de energie ne vor costa peste 2,6 milioane de euro. Adică 10.000 de euro pe minut.

Costurile vor fi suportate în primă instanţă de furnizori. Consumatorii casnici vor plăti în continuare preţurile prevăzute în contract. Până la renegociere. "Este posibil ca anumiţi furnizori să-şi ia măsuri de precauţie pe viitor şi să vină cu oferte mai mari", a declarat Silvia Vlăsceanu, expert energie.

Primii care ar putea rămâne fără curent

Ministerul Energiei anunţă că marii consumatori nu sunt în pericol să fie decuplaţi, în următoarele 7 zile. Problemele ar putea apărea dacă criza persistă mai bine de două săptămâni. Combinatele metalurgice sunt primele care ar putea rămâne fără curent. La fel şi fabricile auto. Pentru Dacia şi Ford, patru ore fără curent, în orele de seară, ar însemna pierderi zilnice de 12 milioane de euro.

"Dacă vor exista probleme și în țările vecine atunci, evident, putem să ne îngrijorăm pentru un efect semnificativ", a mai spus Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

România apelează la vecinii bulgari sau unguri pentru importurile de seară. Dar şi ei au probleme. Pentru a ţine în funcţiune centrala nucleară de la Paks, maghiarii au scufundat o barjă pe Dunăre. Deocamdată fără efect. Iar prognozele arată încă o săptămână cu debit staţionar pe Dunăre.