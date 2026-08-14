Psihologul Anca Boalcă atrage atenția că lipsa clarității și teama sunt printre principalele motive pentru care multe relații rămân neasumate, într-un interviu marca Observator 16. În opinia sa, relațiile romantice trec de la atracție la atașament și, mai apoi, la angajament, însă blocajele apar atunci când partenerii nu comunică deschis ce își doresc și se tem fie de respingere, fie de singurătate.

Teodora Tompea, prezentatoare: Cum facem diferenţa dintre o prietenie, o relaţie pentru orice eventualitate, şi o relaţie de cojunctură?

Anca Boalcă, psiholog: Tema relațiilor este tema principală în cabinetul de psihoterapie. Discutăm foarte mult despre relații. Diferența este dată de claritatea cu care vin să te întâmpin pe tine în relația noastră. Dacă comunic clar ce vreau de la tine și tu faci la fel, nu avem interese ascunse, atunci relația noastră s-ar putea să fie una foarte bună. Dar dacă nu avem această claritate în relație, ajungem să trăim într-o relație neasumată.

Teodora Tompea, prezentatoare: Cum faci să îți fie clar ce vrei?

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Anca Boalcă, psiholog: Dacă vorbim de relații romantice, toate au un traseu. Prima dată ne simțim atrași de celălalt. Mai târziu apare afectul și atașamentul și, ulterior, angajamentul. De foarte multe ori, relațiile rămân blocate între prima și a doua fază. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem bagajul nostru cu care venim în relație, cu nefericirile, trăirile și tot ce am experimentat până atunci. Și, de foarte multe ori, există frică. Când ajungem să trăim în relații neasumate, frica e numitorul comun. Unuia îi e frică să își asume relația, iar celuilalt îi este teamă că s-ar putea să piardă această relație.

Teodora Tompea, prezentatoare: Și cum faci în momentul în care ți-ai dat seama de asta? Cum comunici?

Anca Boalcă, psiholog: Aici depinde foarte mult de nivelul de intensitate și de educația fiecăruia. Dacă eu îți spun elegant și asertiv: "Știi, relația noastră ar putea fi mai bună dacă ai încerca să te apropii de mine sau să îmi dai mai mult spațiu în viața ta", atunci tu treci prin filtrul tău și te gândești: "Ok, poate că relația noastră merită o șansă." Și atunci vin și eu către tine și ne întâlnim la mijloc. În acel moment, avem toate șansele să salvăm relația și să o transformăm. Dar dacă blocajul este foarte mare la celălalt, atunci relația se blochează și nu merge nicăieri.

Teodora Tompea, prezentatoare: Și de ce nu comunicăm asta?

Anca Boalcă, psiholog: Din experiența mea clinică, nu o facem pentru că nu știm, nu am învățat, ne este teamă că celălalt ne va respinge și mai tare sau că voi fi nevoit să pun punct acestei relații, pentru că celălalt nu va dori să meargă mai departe cu mine. Iar celui care nu își asumă îi este teamă că va rămâne singur și că va trebui să își găsească alte opțiuni.