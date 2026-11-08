8 noiembrie, cea mai friguroasă dimineață din această toamnă. Oraşul unde s-au înregistrat -11 grade

8 noiembrie 2026 a fost cea mai friguroasă dimineaţă din această toamnă. Temperaturile au coborât chiar şi până la -11 grade Celsius. Gerul s-a făcut simțit și în alte zone ale țării, inclusiv în Capitală, unde termometrele au indicat -3 grade Celsius.

Dimineața de duminică a adus temperaturi negative în numeroase orașe, cu valori deosebit de scăzute în Transilvania, dar și în nordul, centrul și estul țării.

Unde a fost cel mai frig în România

În Miercurea Ciuc, temperatura a fost cea mai scăzută, de -11 grade Celsius. La Toplița, termometrele au indicat -10 grade, iar la Joseni au fost înregistrate -9 grade Celsius.

Articolul continuă după reclamă

Temperaturi extrem de scăzute au fost și la Întorsura Buzăului și Târgu Lăpuș, unde s-au înregistrat -8 grade Celsius. La Satu Mare, Dej și Rădăuți, minimele au coborât până la -7 grade.

Temperaturile raportate în dimineața de 8 noiembrie 2026

Miercurea Ciuc -11°C

Toplița -10°C

Joseni -9°C

Întorsura Buzăului -8°C

Târgu Lăpuș -8°C

Satu Mare -7°C

Dej -7°C

Rădăuți -7°C

Bistrița -6°C

Bacău -6°C

Brașov -6°C

Cluj-Napoca -5°C

Sibiu -4°C

București -3°C

Frig și în București. Temperatura a coborât la -3 grade Celsius

Temperaturile negative nu s-au limitat la zonele montane și depresionare. La Brașov, minima raportată a fost de -6 grade Celsius, în timp ce la Cluj-Napoca s-au înregistrat -5 grade, iar la Sibiu -4 grade.

Nici Capitala nu a fost ocolită de frig. În București, termometrele au indicat -3 grade Celsius, una dintre cele mai reci dimineți ale acestei toamne.