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8 noiembrie, cea mai friguroasă dimineață din această toamnă. Oraşul unde s-au înregistrat -11 grade

8 noiembrie, cea mai friguroasă dimineață din această toamnă. Oraşul unde s-au înregistrat -11 grade Maşină îngheţată
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.11.2026, 10:43 | Modificat la 08.11.2026, 10:43

8 noiembrie 2026 a fost cea mai friguroasă dimineaţă din această toamnă. Temperaturile au coborât chiar şi până la -11 grade Celsius. Gerul s-a făcut simțit și în alte zone ale țării, inclusiv în Capitală, unde termometrele au indicat -3 grade Celsius.

Dimineața de duminică a adus temperaturi negative în numeroase orașe, cu valori deosebit de scăzute în Transilvania, dar și în nordul, centrul și estul țării.

Unde a fost cel mai frig în România

În Miercurea Ciuc, temperatura a fost cea mai scăzută, de -11 grade Celsius. La Toplița, termometrele au indicat -10 grade, iar la Joseni au fost înregistrate -9 grade Celsius.

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Temperaturi extrem de scăzute au fost și la Întorsura Buzăului și Târgu Lăpuș, unde s-au înregistrat -8 grade Celsius. La Satu Mare, Dej și Rădăuți, minimele au coborât până la -7 grade.

Temperaturile raportate în dimineața de 8 noiembrie 2026

  • Miercurea Ciuc -11°C
  • Toplița -10°C
  • Joseni -9°C
  • Întorsura Buzăului -8°C
  • Târgu Lăpuș -8°C
  • Satu Mare -7°C
  • Dej -7°C
  • Rădăuți -7°C
  • Bistrița -6°C
  • Bacău -6°C
  • Brașov -6°C
  • Cluj-Napoca -5°C
  • Sibiu -4°C
  • București -3°C

Frig și în București. Temperatura a coborât la -3 grade Celsius

Temperaturile negative nu s-au limitat la zonele montane și depresionare. La Brașov, minima raportată a fost de -6 grade Celsius, în timp ce la Cluj-Napoca s-au înregistrat -5 grade, iar la Sibiu -4 grade.

Nici Capitala nu a fost ocolită de frig. În București, termometrele au indicat -3 grade Celsius, una dintre cele mai reci dimineți ale acestei toamne.

M.P.
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