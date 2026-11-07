Ministrul Apărării, reacţie categorică după ce o femeie din Caracal a fost înjunghiată de soţ, cadru militar

Ministrul Apărării Naţionale, Ştefan Radu Oprea, a reacţionat în cazul femeii din Caracal atacate cu un cuţit pe stradă de soţul său, cadru militar activ, el afirmând că a solicitat verificarea tuturor aspectelor care ţin de responsabilitatea MApN şi cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanţelor în care s-a produs actul de violenţă.

"Sunt profund revoltat de cazul de violenţă extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuţit de soţul său, cadru militar activ. Condamn fără echivoc orice formă de violenţă împotriva femeilor. Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situaţia cu atât mai gravă. Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină şi respect faţă de viaţa şi demnitatea umană. Violenţa nu are nicio justificare şi nu poate fi tolerată în Armata României. Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care ţin de responsabilitatea instituţiei noastre şi cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanţelor în care s-a produs acest act de violenţă", a transmis sâmbătă ministrul pe Facebook.

Femeie din Caracal, înjunghiată pe stradă de propriul soţ

El a arătat că protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituţiile statului. "Dincolo de acest caz, avem cu toţii obligaţia să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenţei domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituţiile statului. Îmi exprim solidaritatea cu victima şi îi doresc însănătoşire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcţie, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în faţa legii", a spus Oprea.

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O femeie în vârstă de 34 de ani, din municipiul Caracal, a fost transportată la spital după ce ar fi fost înjunghiată pe stradă, vineri seara, de un bărbat în vârstă de 44 de ani, împotriva căruia avea ordin de protecţie, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt. Potrivit unor surse judiciare, bărbatul şi femeia agresată ar fi în proces de divorţ.

"La data de 6 noiembrie, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de către un bărbat, la intersecţia străzilor Mărului şi Rahovei, din municipiul Caracal, acesta părăsind ulterior locul faptei. La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate", au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Femeia avea ordin de protecţie împotriva bărbatului începând din 4 octombrie, când a sesizat poliţiştii că acesta ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă. Poliţiştii au emis atunci un ordin de protecţie provizoriu, iar pe 8 octombrie instanţa a dispus emiterea unui ordin de protecţie pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică. Reprezentanţii IPJ Olt mai precizează că femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere, iar pe 2 noiembrie s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Caracal, unde şi-a retras plângerea formulată anterior cu privire la infracţiunea de ameninţare.