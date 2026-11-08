Tipul de sare care ar putea salva aproape 3 milioane de vieți în fiecare an

Un condiment banal, căruia nu îi dăm atenţie, dar pe care îl folosim zilnic, inclusiv în prăjituri, ar putea salva 3 milioane de vieţi, scrie Euronews .

Este vorba despre banala sare. Cercetătorii au descoperit că înlocuirea condimentului clasic cu unul îmbogăţit cu potasiu ar putea reduce numărul cazurilor de infarct, AVC şi boli de rinichi. Şi totul cu un preţ mic.

Un studiu realizat de cercetători de la Institutul George pentru Sănătate Globală din Australia a analizat efectele acestei schimbări în 193 de țări. Potrivit estimărilor, trecerea la sarea cu potasiu ar putea preveni anual aproape 3 milioane de decese și peste 10 milioane de cazuri noi de boli cardiovasculare și renale.

Dezechilibrul care favorizează creșterea tensiunii arteriale

Problema este că, în general, consumăm prea mult sodiu și prea puțin potasiu. Acest dezechilibru favorizează creșterea tensiunii arteriale, unul dintre principalii factori de risc pentru infarct, accident vascular cerebral și afecțiuni ale rinichilor.

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Sarea îmbogățită cu potasiu seamănă cu cea obișnuită, are un gust asemănător și poate fi folosită la fel în mâncare. Diferența este că o parte din sodiul din compoziție este înlocuită cu clorură de potasiu.

Aproximativ unul din trei adulți cu vârste între 30 și 79 de ani din întreaga lume suferă de hipertensiune arterială. Asta înseamnă în jur de 1,4 miliarde de oameni, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În plus, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la nivel mondial. Numai în 2023 au provocat 19,2 milioane de morți.

Schimbarea sării nu este suficientă

Cercetătorii au analizat mai multe scenarii: înlocuirea sării folosite acasă, în bucătăriile restaurantelor și în alimentele procesate, dar și folosirea acestei alternative în cazul persoanelor care au deja tensiune arterială mare.

Chiar și o schimbare parțială ar putea avea efecte importante. Înlocuirea sării folosite în gospodării ar putea preveni anual 1,85 milioane de decese și peste 6 milioane de cazuri de boli cardiovasculare și renale. Trecerea la sare îmbogățită cu potasiu în alimentele procesate și în restaurante ar putea preveni alte 1,56 milioane de decese și 5,46 milioane de îmbolnăviri.

În Europa și America de Nord, peste 70% din sarea pe care o consumăm provine din alimente procesate și din mâncarea de la restaurant, nu din cea pe care o adăugăm acasă. De aceea, cercetătorii spun că și industria alimentară trebuie să adopte această schimbare.

Cele mai mari beneficii ar putea apărea în țările cu populații numeroase. În China, de exemplu, înlocuirea completă a sării obișnuite ar putea preveni aproximativ 1,08 milioane de decese anual. În India, numărul ar ajunge la aproape 400.000. În Marea Britanie, estimările indică aproape 13.000 de decese și aproximativ 60.000 de cazuri de boli cardiovasculare și renale care ar putea fi evitate în fiecare an.

Cine trebuie să fie atent la sarea cu potasiu

Schimbarea nu este însă potrivită pentru toată lumea. Persoanele cu boli grave de rinichi și cele care iau anumite medicamente ce cresc nivelul de potasiu din sânge pot avea un risc mai mare de hiperkaliemie. Este vorba despre o acumulare excesivă de potasiu în organism, care poate fi periculoasă.

Organizația Mondială a Sănătății a susținut încă din 2025 folosirea sării îmbogățite cu potasiu, ca metodă de reducere a tensiunii arteriale și a riscului de boli cardiovasculare.