Cum funcţiona schema infracţională în care ar fi implicat Călin Georgescu

Surse din anchetă au dezvăluit cum funcţiona schema în care ar fi fost implicat fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu. Probele administrate până în acest moment ar susține continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Georgescu este descris în dosar drept presupusul coordonator al acesteia. Anchetatorii au solicitat si obtinut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.

Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu / Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane EUR, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur. Relatări anterioare bazate pe plângerea penală descriu aceeași succesiune.

Traseul presupusei înșelăciuni

Călin Georgescu

→ îl introduce pe Ionel Rusen

→ Rusen îl introduce pe Massimiliano Arena

→ Wealth Bank / EIBT Trust

→ promisiunea unei linii de credit de ~6 milioane EUR

→ condiția: depunerea unei garanții de 1,1 milioane EUR

→ Real Concrete Land transferă 1,1 milioane EUR

→ banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția

→ creditul promis nu este acordat

→ victima solicită restituirea banilor

→ banii nu sunt restituiți.

Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care urma să fie/este descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.

După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.