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Live Text Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost oprit în trafic, luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre Otopeni, și a fost dus înapoi la locuința sa din Mogoșoaia, unde au loc percheziții într-un dosar instrumentat de DIICOT. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Fostul candidat la prezidenţiale se îndrepta spre un bazin de înot în momentul în care a fost oprit în trafic. În mașină se afla și copilul său.

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Editor M.P.
Publicat la 21.09.2026, 07:10 | Modificat la 21.09.2026, 08:49
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21.09.2026, 09:49

Noi imagini de la percheziţiile de la vila lui Călin Georgescu şi apartamentul lui Ionel Rusen

Au apărut noi imagini din timpul percheziţiilor de la vila lui Călin Georgescu. Totodată, procurorii DIICOT au ajuns şi la apartamentul omului de afaceri Ionel Rusen. 

 

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21.09.2026, 09:27

Reacţia lui George Simion după percheziţiile care îl vizează pe Călin Georgescu

Liderul AUR George Simion a reacţionat pe Facebook luni dimineaţă, după apariţia informaţiilor potrivit cărora fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu este vizat de percheziţii DIICOT într-un dosar de înşelăciune.

”Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.

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21.09.2026, 08:27

Cum funcţiona schema infracţională în care ar fi implicat Călin Georgescu

Surse din anchetă au dezvăluit cum funcţiona schema în care ar fi fost implicat fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu. Probele administrate până în acest moment ar susține continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Georgescu este descris în dosar drept presupusul coordonator al acesteia. Anchetatorii au solicitat si obtinut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția. 

Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu / Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane EUR, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur. Relatări anterioare bazate pe plângerea penală descriu aceeași succesiune. 

Traseul presupusei înșelăciuni

Călin Georgescu
→ îl introduce pe Ionel Rusen
→ Rusen îl introduce pe Massimiliano Arena
→ Wealth Bank / EIBT Trust
→ promisiunea unei linii de credit de ~6 milioane EUR
→ condiția: depunerea unei garanții de 1,1 milioane EUR
→ Real Concrete Land transferă 1,1 milioane EUR
→ banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția
→ creditul promis nu este acordat
→ victima solicită restituirea banilor
→ banii nu sunt restituiți.

Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care urma să fie/este descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.

După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.

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21.09.2026, 07:57

Călin Georgescu, acuzat de omul de afaceri Răzvan Leu că l-a escrocat

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.

Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Leu a mai spus că Georgescu i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului. Prezidențiabilul i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția. 

 

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21.09.2026, 07:31

Cristela Georgescu, audiată. Ar fi participat la discuţiile care au dus la escrocherie

Percheziţii se fac şi la omul de afaceri Ionel Rusen, dar şi la la Ion Negoescu, fost ofiţer în cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. Şi soţia lui Călin Georgescu, Cristela, va fi audiată. Potrivit procurorilor, aceasta ar fi participat şi ar fi avut un rol în discuţiile care au dus la escrocherie.

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21.09.2026, 07:22

Victima ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro

 

Începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi organizat mai multe întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.

În cadrul acestora, o persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin intermediul unui contract de creditare încheiat cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

Potrivit DIICOT, victima ar fi transferat peste un milion de euro. Ulterior, suspecții i-ar fi transmis că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, însă numai dacă este depusă o garanție suplimentară. Persoana vătămată ar fi transferat astfel încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Audierile vor avea loc la sediul DIICOT

După percheziții, persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a eventualei răspunderi penale.

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21.09.2026, 07:21

Cum ar fi funcționat mecanismul

Conform probelor administrate până în acest moment, bărbatul de 64 de ani ar fi avut rolul de lider al grupării și le-ar fi atribuit celorlalți doi membri sarcini clare.

Aceștia ar fi fost prezentați victimelor drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut la dispoziție sume importante pentru finanțarea unor afaceri din România.

Accesarea banilor ar fi fost condiționată însă de depunerea unor garanții financiare.

Anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi indus în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea obținerii unor credite de la instituții financiare din străinătate. În realitate, obiectivul acestora ar fi fost obținerea sumelor depuse drept garanție.

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21.09.2026, 07:20

Călin Georgescu, vizat în dosarul aflat pe rolul DIICOT

Polițiștii și procurorii DIICOT fac, luni, 21 septembrie 2026, cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii susțin că o persoană ar fi fost convinsă să transfere peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la finanțări de milioane de euro.

Perchezițiile au fost puse în aplicare de polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală.

 

Dosarul în care este vizat Călin Georgescu este cel aflat pe rolul DIICOT și care are legătură cu omul de afaceri Ionel Rusen. Și acesta a fost ridicat luni dimineață în cadrul acțiunii DIICOT. Procurorii DIICOT au anunțat că ancheta privește trei persoane, doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Activitatea acesteia s-ar fi desfășurat în principal în România, dar și în Marea Britanie.

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M.P.
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