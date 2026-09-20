Castelul Sturdza a fost redeschis publicului după ce a fost reabilitat. Şi îi impresionează pe toţi cei care îi trec pragul. Cu frumuseţea, dar şi cu istoria.

Castelul Sturdza de la Miclăuşeni te transpune într-o altă lume, încă de la prima privire. Într-o epocă în care frumuseţea, eleganţa, cultura erau la mare preţ. E o bijuterie arhitecturală, cu coloane înalte, fațade decorate cu blazoane ornamentale şi uşi care par că deschid o epocă demult apusă. A fost construit de George Sturdza, nepotul domnitorului Mihail Sturdza. Lucrările au durat peste 20 de ani, din 1880, până în 1904.

"Vedeţi vitraliul care va fi restaurat.", spune un angajat.

"Foarte frumos şi mă bucur că se păstrează tot ce e vechi, ia lumea chiar vine.", spune un vizitator.

Articolul continuă după reclamă

Castelul a fost deschis din nou publicului la mijlocul lunii august, după ce a fost reabilitat cu peste 25 de milioane de lei. A avut nevoie de lucrări majore. Două incendii au distrus clădirea de-a lungul anilor.

De la reşedinţă boierească, la spital militar, mănăstire, dar şi centru de plasament şi inclusiv depozit de explozibil, de-a lungul timpului, Castelul Sturdza de la Miclăuşeni a trecut prin toate încercările. A reuşit să reziste în timp, iar ultimii doi ani de zile a trecut printr-o amplă reabilitare. Iar acum, după reabilitare, au fost aduse aici şi maşini de epocă pentru a reîntregi peisajul.

"Şi maşinile se potrivesc în decorul ăsta, cu castelul Sturdza. Am mai fost cu vrei 7-10 ani ăn urmă şi într-adevăr nu arăta aşa de bine cum este acum.", "Am încercat pe cât posibil să mă asortez cu castelul, cu maşina, cu epoca de atunci. Chiar mă poartă în timp şi îţi crează o nostalgie aparte.", spun vizitatorii.

Zeci de maşini de epocă au înconjurat castelul.

"Aceste maşini de epocă, de fapt, sunt tot monumente istorice, dar pe roţi. Noi îngrijim aceste monumente, le promovăm şi în acest spirit organizăm periodic aceste evenimente. ŞI unde îi stă mai bine unui automobil de epocă, decât lângă un castel.", adaugă Sebastian Petercă, organizator eveniment.

"Nu am mai fost niciodată aici, îmi doream de mult timp să vin dar nu am putut din diferite motive. Este foarte frumos locul. Îmi plac mult maşinile istorice, mi-au plăcut întotdeauna. Mai am şi altele, toate restaurate de mine şi de soţia mea.", spune un italian.

Acum, cei care vor să admire interiorul castelului trebuie să plătească 25 de lei. Din iarnă, vor fi refăcute şi picturile din interior.