Vremea schimbă din nou foaia. Un val de aer polar vine peste România. De mâine, încep ploile, dar vine şi frigul. Temperaturile scad dramatic, iar sus pe munte, am putea avea şi primele ninsori.

Sunt ultimele ore de vară. De mâine, temperaturile scad şi cu 10 grade celsius faţă de acest weekend.

"O scădere de mai mult de 10 grade în 24 de ore. Asta pentru că, dinspre Europa Centrală, va avansa foarte rapid un front atmosferic rece", a precizat Mihai Huştiu, meteorolog ANM.

Un vortex polar care va aduce ploi şi vânt puternic. Tot mâine intră în vigoare un cod galben de vreme rea pentru sud vestul şi estul ţării.

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În Capitală, vremea ne obliga sa schimbam garderoba mai repede decât ne-am fi așteptat. Tricourile, pantalonii scurți și rochiile de vară ajung în spatele dulapului, iar puloverele, gecile și umbrelele trec în prim plan. De la aproape 30 de grade în acest weekend, temperaturile pot coborî spre 17-19 grade la începutul săptămânii.

Miercuri ar putea fi cea mai rece zi a săptămânii. În jumătatea de nord, maximele vor ajunge la doar 13-14 grade celsius, valori sub cele normale pentru această perioadă. La munte, ar putea să cadă şi primii fulgi.

"Până joi vremea rămâne rece, dar de joi începe să se încăzească din nou, astfel că weekendul viitor va aduce din nou temperaturi peste pragul climatologic al unei zile de vară", a mai spus Mihai Huştiu.

"Urât, nu-mi place, nu vreau. Acum e bine, ne bucurăm, ieșim cu copii, adică... Uite! Trebuie să schimbăm garderoba, trebuie să ne luăm, cred că, umbrelă, stăm mai mult în casă, nu mai ieșim în parc, nu ne mai bucurăm", a spus un părinte.

Până atunci, mulţi au vrut să mai prindă o zi la mare.

"Aș vrea să fie tot timpul așa. Simt că e un fel de mare a nordului, dar e plăcut, şi marea plăcută", a spus un turist.

Meteorologii spun că şi în weekendul următor vom avea vreme frumoasă şi temperaturi plăcute.