Un vortex pare că se apropie şi de Palatul Victoria, unde "meteorologia de partid" anunţă descărcări electrice şi vijelii. Momentan, nu avem fum alb la Cotroceni, mai degrabă gri. Dar, uşor, uşor, poate ajungem unde trebuie şi poate o să putem spune, în sfârşit, după atâtea luni de incertitudine, că avem Guvern.

Zi decisivă pentru Siegfried Mureșan. PSD hotărăște astăzi dacă îi susține Guvernul - Sursa: Hepta

Astăzi se va publica în Monitorul Oficial decretul de numire a noului premier. Imediat după, începe numărătoarea inversă pentru Siegfried Mureșan.

Decretul de numire a noului premier se va publica astăzi în Monitorul Oficial

Biroul Permanent Național al PSD se reunește astăzi, de la ora 11.00, pentru a analiza nominalizare lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României. În cadrul ședinței, social-democrații vor stabili dacă susțin în Parlament învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan.

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunța joi că a convocat o ședință a BPN, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Conducerea PSD se reunește pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

"Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat are la dispoziţie fix 10 zile ca să strângă o majoritate - scenariu pe care l-am mai văzut şi în trecut, dar care nu a avut un rezultat fericit. Majoritate înseamnă, pe scurt, 233 de voturi pe care, momentan, nu le are.

Chiar dacă PNL, USR, UDMR şi minorităţile ar veni în dreptul său şi şi-ar arăta susţinerea, tot ar fi nevoie ca la masa mare a negocierilor să vină şi social-democraţii. Iar acest lucru se va tranşa tot azi.

Liderii PSD se reunesc şi decid dacă e albă sau neagră în ceea ce priveşte susţinerea lui Siegfried Mureşan.