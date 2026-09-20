Cum decorăm o cameră în 2026? Cu accente naturale, culori şi cu materiale fluide, spun specialiştii. Toate, bineînţeles în combinaţie cu personalitatea noastră. Corpurile de iluminat cel puţin ieşite din comun, oglinzile cu forme atipice şi mesele de cafea ca la muzeu pot completa perfect tabloul unei case la modă.

Se poartă simplu, dar totuş complex, în materie de amenajări în acest an. Elementele naturale sunt baza pentru o casă în tendinţe, iar piesele mici, care pot transforma întreaga încăpere, pornesc de la câteva zeci de lei.

"Până acum câţiva ani, în general trendul era axat pe neutrele reci gri, alb. Acum, trendul se schimbă radical, suntem tot în zona de neutre doar că se merge pe o paletă de culori naturale - bej, crem peste care putem să venim cu elemente pe care le vedem în natură. Lumina iarăşi trebuie să vină din mai multe surse. Motive animaliere sau chiar şi plante, elemente care să ne scoată din rutina zilnică, unde mergem printre betoane, stăm între sticle. Un fotoliu de piele, este timeless, nu o să moară niciodată.", spune Matei Crăcea, fondator firmă de mobilă.

În noul tablou al casei, astfel de accente fac diferenţa.

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"O să mergem mult pe partea de culoare, mult verde, plante şi o să ne jucăm cu texturi de la perne, de la draperii.", spune un client.

Sunt căutate draperiile cu texturi ferme sau ieşite din comun. Altfel, sunt şi pernele decorative.

"Tot felul de inserţii - această vipuşcă, aceste pene decorative. Nu sunt simple, au această unicitate prin a fi atipice. Foarte multe pene şi acest insert de broderie ataşată care dă un volum, dat păstrează acea fineţe, acea discreţie.", explică Daciana Ciochină, director de vânzări producător de perdele şi accesorii.

Secretul este să ne uităm mai departe de utilitatea mobilierului. Măsuţele de cafea pot fi acum piese de artă!

"Avem structurile de bază, le putem îmbrăca în diverse culori, după care le combinăm cu elemente naturale, de la marmură, ceramică, furnir şi sticlă. În felul acesta, orice model de masă se poate preta unui alt interior care se limitează doar la imaginaţia celui căruia vrea să decoreze spaţiul. De la forma unei petale de flori, am ajuns la modelul acesta!", spune Claudia Racz, responsabil producţie firmă de mobilă.

Studiile arată că românii investesc în medie între 700 şi 1000 de euro pe metru pătrat pentru amenajările interioare.