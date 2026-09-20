Ani la rând, informatica, programarea și tehnologia au fost considerate printre cele mai sigure direcții pentru tinerii care își doreau un loc de muncă bine plătit. Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale schimbă însă piața muncii, iar o diplomă în informatică nu mai reprezintă, de una singură, o garanție pentru obținerea unui job bine plătit.

Facultatea care devine tot mai valoroasă în era AI. Programarea nu mai garantează un loc de muncă - Sursa: Profimedia

O analiză publicată de Ziarul Financiar, care citează date și o analiză realizată în Statele Unite, arată că rata șomajului în rândul absolvenților de informatică a ajuns la 6,1%, în timp ce pentru absolvenții de inginerie informatică este de 7,5%. Datele trebuie privite în contextul pieței muncii din Statele Unite și al perioadei analizate.

Inteligența artificială schimbă piața muncii

Unul dintre factorii care contribuie la transformările din domeniul tehnologiei este dezvoltarea inteligenței artificiale. Instrumentele AI pot prelua deja o parte dintre sarcinile repetitive de programare, ceea ce schimbă tipul de competențe căutate de angajatori.

Articolul continuă după reclamă

În același timp, numărul tinerilor care au ales în ultimii ani domeniile tehnologice a crescut, ceea ce a dus la o concurență mai mare pentru unele dintre locurile de muncă de la începutul carierei.

Datele Federal Reserve Bank of New York arată, de altfel, că piața muncii pentru absolvenții recenți de facultate din SUA a rămas dificilă în 2026. În al doilea trimestru, rata șomajului pentru absolvenții recenți era de aproximativ 5,6%, iar rata subocupării ajunsese la 42%.

Matematica, printre domeniile care pot câștiga teren

Într-o piață a muncii influențată tot mai mult de AI, Ziarul Financiar indică și domenii care, la prima vedere, nu par să aibă legătură directă cu tehnologia.

Matematica este unul dintre acestea. Studiile din acest domeniu dezvoltă logica, gândirea analitică și capacitatea de a rezolva probleme, competențe care pot fi utile într-un mediu profesional în care instrumentele de inteligență artificială devin tot mai prezente.

Filosofia și Antropologia, printre facultăţile care pot garanta un job după absolvire

Filosofia este un alt domeniu analizat în acest context. Studiile de filosofie pot dezvolta capacitatea de adaptare și gândirea critică, competențe care capătă importanță într-o piață a muncii aflată într-o transformare rapidă.

Datele citate în analiza ZF arată însă și o imagine nuanțată: absolvenții de filosofie sunt mai expuși subocupării decât cei cu studii în informatică, chiar dacă, în anumite date analizate, rata șomajului lor este mai mică decât în cazul unor specializări precum informatica sau ingineria informatică.

Pe listă apare și antropologia, domeniu care studiază oamenii, comportamentele și societatea.

Potrivit analizei citate de Ziarul Financiar, această perspectivă poate deveni relevantă într-o economie în care angajații sunt nevoiți să lucreze tot mai mult alături de sisteme de inteligență artificială. Înțelegerea comportamentului uman și capacitatea de a analiza societatea pot reprezenta competențe distincte față de cele oferite de instrumentele automatizate.