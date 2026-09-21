Un nou incident în care sunt implicați agenți ai Serviciului de Imigrări zguduie Statele Unite, de această dată în statul Texas. Potrivit primelor informaţii, un imigrant aflat ilegal în Statele Unite, care ar fi avut un ordin de expulzare, a fost împușcat într-o intersecție aglomerată și transportat la spital în stare gravă. La câteva ore după incident, mai multe persoane au protestat împotriva ICE și a eforturilor administrației Trump de a opri imigrația ilegală.

Acesta este momentul în care un agent de la Imigrări deschide focul asupra unui bărbat. Incidentul cutremurător s-a petrecut în oraşul Austin din Texas, într-o intersecție aglomerată, lângă un pasaj de autostradă. Totul, sub privirile celoralţi şoferi.

ICE tocmai a deschis focul asupra unui bărbat! Tocmai l-au împuşcat! Bărbatul a ajuns la spital, însă starea lui este în continuare extrem de gravă.

"Locuitorii din Austin, pentru că au dreptul să se simtă în siguranță în orașul lor, când are loc un atac armat pe străzile lor, oamenii se simt mai puțin în siguranță. Iar ICE, cu teama pe care a creat-o, este pe străzile lor. Și doar prin simpla prezență pe străzile lor, creează o oarecare frică în orașul nostru", a declarat Kirk Watson, primarul oraşului Austin.

Articolul continuă după reclamă

Incidentul a declanșat proteste

Portiera maşinii în care se afla bărbatul a fost avariată şi cel puţin două găuri de glonț au fost în luneta din dreapta spate. Victima ar fi imigrant fără acte din Venezuela, care avea ordin de expluzare. Bărbatul era angajat ca livrator de mâncare.

"Vom lucra cot la cot în cadrul acestei anchete. De asemenea, am vorbit și cu Departamentul de Securitate Internă al SUA, și ei au promis ce pot să ne ofere în ceea ce privește cooperarea, vor face asta", a mai declarat Lisa Davis, şefa poliţiei din Austin.

La câteva ore după împușcături, zeci de protestatari s-au adunat fix în locul în care s-a întâmplat totul. Mai multe mașini de poliție și ofițeri au format rânduri pe cealaltă parte a străzii, încercând să țină sub control protestul.

Deşi oficialii Serviciului de Imigrări nu au comentat incidentul, un congressman democrat din Austin a cerut ca agenţii să plece din oraş.

"Acum doar câteva săptămâni, când am văzut creșterea bruscă a ICE venind în Austin, în special în centrul-nord al orașului Austin, eu și alții am spus că ICE trebuia să dispară înainte ca cineva să fie împușcat", a declarat Greg Casar, Membru al Camerei Reprezentanților SUA.

Cazul este mai recent incident în care ofițeri federali au împușcat o persoană. Cel mai mediatizat caz a a avut loc în luna ianuarie, când o femeie în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un agent în timpul unei operațiuni.