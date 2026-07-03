Pentru că este sezonul drumeţiilor, iar vremea e atât de instabilă, cea mai sigură metodă să vă protejaţi este prevenţia: verificaţi prognoza locală, evitaţi traseele neamenajate şi luaţi în calcul mereu un adăpost din apropiere.

În caz de furtună pe munte, cel mai important este să coborâți imediat de pe creste și să evitați cel mai înalt punct din zonă. Fulgerele caută calea cea mai scurtă spre sol, iar corpul uman este un conductor de electricitate. Există, de asemenea, şi o poziţie de siguranţă: ghemuiţi, ţineţi capul cât mai plecat, între genunchi, iar mâinile peste urechi. Ar fi bine şi să staţi direct pe pământ - puteţi folosi un rucsac, dar doar dacă acesta este uscat şi nu are un cadru metalic. Nu în ultimul rând, opriți toate electronicele: telefoanele mobile și stațiile radio.

Nu staţi sub copaci, pentru că pot atrage fulgerele şi staţi departe de balustrade sau cursuri de apă. Dacă totuşi fulgerul urmează totuşi să lovească, să ştiţi că aveţi doar câteva secunde să reacţionaţi. De obicei, dacă simţiţi că firele de păr se electrizează şi auziţi şi un bâzâit asemănor unui roi de albine, cel mai probabil se va întâmpla.

Dar mai există un truc pe care-l putem folosi până în acest punct: din momentul în care vedeți un fulger pe cer, în apropiere, începeți să numărați secundele până auziți tunetul. Dacă trec mai puțin de 30 de secunde, furtuna este la mai puțin de 10 kilometri distanță. Sunteți deja în zona de pericol și trebuie să vă adăpostiți imediat.