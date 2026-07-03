O fată de 13 ani a furat 42.000 de euro din casa părinţilor ca să trimită cadouri influencerilor

Cazul unei fete de 13 ani din Hong Kong readuce în atenție una dintre cele mai mari provocări ale ultimilor ani: cât de ușor pot minorii să cheltuiască sume uriașe pe platformele sociale. În doar două luni, adolescenta a furat echivalentul a 42.000 de euro din casa părinților.

Tânără care face un transfer bancar cu telefon - Profimedia / imagine ilustrativă

O fată din Hong Kong, de numai 13 ani, și-a lăsat familia fără bani în seiful casei, după ce a furat 380.000 de dolari (aproximativ 42.000 de euro) pentru a le trimite recompense influencerilor ei preferați. Fata a furat acești bani pe parcursul a două luni, potrivit The Standard Hong Kong, citat de Mediafax. În Hong Kong, cazul e puternic mediatizat, după ce mama fetiței a contactat poliția când a văzut că nu mai sunt bani în seiful familiei, mai ales că nu existau semne de efracție.

A furat banii treptat, în două luni

Polițiștii veniți acasă nu au avut nevoie de mult timp ca să descopere că autoarea furtului era chiar fiica doamnei. Fata a mărturisit pe loc că ea este autoarea furtului. Dependentă de rețeaua de socializare chineză RedNote, fata a furat treptat suma de 380.000 de dolari, sumă pe care a convertit-o în bani virtuali pe care i-a trimis influencerilor ei preferați.

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Problema se complică într-un fel, pentru că doar cheia seifului era păstrată de mama ei în geantă. Fata fura cheia atunci când mama nu era atentă și extrăgea rapid sumele de bani. În două luni, ea a risipit 42.000 de euro pentru recompense virtuale și cadouri pentru influencerii ei preferați.

Deși utilizatorii minori nu au voie să plătească recompense, în realitate, asta se întâmplă frecvent. Tranzacțiile au fost identificate de polițiști pe telefonul fetei. RedNote permite utilizatorilor să cumpere monedă virtuală cu bani reali, care este apoi folosită pentru plata recompenselor și cadourilor.

Fata a fost arestată și dusă la poliție pentru o anchetă mai amplă. Cazul aduce în atenție o temă mai veche și ne rezelvoată nici în China, nici în altă parte a lumii: serviciile plătite de utilizatorii sub 18 ani pe rețelele de socializare sunt interzise în China și peste tot în lume, însă, în practică, aceste lucruri nu doar că nu se întâmplă, dar nici nu sunt verificate.

O fată de 19 ani și-a adus familia la sapă de lemn, pe același model

Cazul fetei din Hong Kong nu este nicidecum izolat. Scandaluri de acest fel ies periodic la suprafață în China, unde, în ultimele luni, cazuri similare au atras atenția asupra problemelor utilizatorilor cu vârstă sub 18 ani și accesul lor la bani.

Un caz mai dramatic s-a petrecut cu o familie chineză: o fată de 19 ani a cheltuit 17 milioane de yuani (echivalentul a aproximativ 2,2 milioane de euro) aparținând companiei tatălui său, în același scop. Asta a dus la falimentul companiei și a lăsat familia în datorii enorme.