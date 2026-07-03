Fetiță de 2 ani, în spital după ce a căzut de la etajul 2 al unui imobil, în Zalău. A aterizat pe o copertină

O fetiță în vârstă de doi ani a fost transportată la spital, vineri, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui imobil din municipiul Zalău. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, starea acesteia nu este gravă.

"Astăzi, 3 iulie, în jurul orei 11:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unui imobil din municipiul Zalău", se arată într-o informare a IPJ Sălaj.

Conform sursei citate, la faţa locului au intervenit poliţişti şi un echipaj medical, care a evaluat copilul. Fetiţa era în afara oricărui pericol şi a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

Din primele cercetări a reieşit că minora ar fi căzut pe geamul apartamentului situat la etajul al doilea al blocului, impactul fiind atenuat de o copertină amplasată la etajul întâi al imobilului.

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Poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.