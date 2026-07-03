Vremea rea a făcut din nou ravagii în mai multe zone din țară. În Brașov, o ambulanță a fost blocată de puhoaie, iar salvatorii au avut nevoie de... salvatori la rândul lor. La Suceava, puhoaiele produse de ruperea de nori au fost atât de puternice, încât au luat un tractor, iar la Năvodari, faleza s-a transformat în... Mica Veneție. De fiecare dată, sistemele de canalizare au cedat în fața furtunii uriașe.

Ambulanță blocată de puhoaie în Brașov, în timp ce transporta o pacientă la spital

"Până aici, până peste cauciucuri! Nu se mai vedeau cauciucurile!", spune un brașovean.

Așa arătau aseară străzile din Brașov, după ploaia torențială care nu a ținut cont nici măcar de urgențe. O ambulanță care transporta o pacientă spre spital a rămas blocată în apa care acoperise complet șoseaua.

Șofer ambulanță: Suntem cu pacienta. E în mașină, e cu asistentul. […] Vine o altă ambulanță să ne preia.

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Reporter: Vă așteptați să rămâneți blocat în apă așa?

Șofer ambulanță: Nu ne așteptam!

"Era torențial! Nu am văzut niciodată așa ceva. Am 38 de ani, dar eu nu am văzut niciodată așa ceva!", spune un șofer.

Pe acest șofer, furtuna l-a prins în mașină, alături de soție și de cei doi copii, o fetiță de 9 ani și un bebeluș de doar două luni. În clipa în care și-a dat seama că șuvoaiele le înconjoară autoturismul, bărbatul a cerut ajutorul pompierilor.

"Apa având un metru, cel puțin, a tras apă. S-a blocat motorul. Am rămas aici. Acum aștept să vină cineva, să mă tracteze, să mă ducă acasă", explică șoferul.

Nu a fost singurul șofer luat prin surprindere de apa care a crescut rapid și a oprit motoarele.

"Eu am intrat cu mașina, când apa era deja la jumătate față de plopii aceștia de pe mijloc. A venit din față un autobuz. A ridicat valul de apă. Mi-a urcat peste capotă și s-a oprit motorul", spune un șofer blocat.

"Tot orașul a fost paralizat, începând cu Bulevardul Gării, Calea București, toată zona de Schei. [...] În momentul în care se întâmplă câte o nenorocire de asta, ori o ploaie, ori o ninsoare, autoritățile stau liniștite", spune un alt bărbat.

"E inadmisibil! Trebuia să vină cineva, o autoritate, să ne spună ce se întâmplă!", spune o femeie.

Furtuna a făcut dezastru în toată ţara

Nici Suceava n-a scăpat de furia naturii. Puhoaiele au măturat totul în cale, iar un tractor a fost luat de ape.

Furtuna a făcut dezastru și pe litoral. În doar câteva zeci de minute, faleza din Năvodari s-a transformat într-o mică Veneție, iar turiștii și localnicii au fost nevoiți să înainteze prin șuvoaie.

Episodul de vreme rea continuă și în zilele următoare. Meteorologii au emis un cod galben de ploi în mai multe județe din țară.