O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce se afla, împreună cu 14 elevi, pe un traseu montan din Padina, judeţul Dâmboviţa. Grupul plecase de la Vârful Omu şi se îndrepta spre Peştera Ialomiţei când a fost surprins de o furtună puternică. Femeia avea o umbrelă în mână şi telefonul mobil, când a fost lovită. Copiii au alergat la o stână din apropiere şi au cerut ajutor ciobanului de acolo. Salvamontiştii au transportat victima pe targă, până la ambulanţă. Profesoara a fost dusă la un spital din Capitală.

Surse medicale spun că femeia nu este într-o stare foarte bună în acest moment. A fost internată la Spitalul Județean din Ploiești, fiind cea mai apropiată unitate medicală de locul în care a avut loc incidentul. A fost evaluată de medici și este ventilată mecanic.

În prezent, se așteaptă eliberarea unui loc într-o secție de arși dintr-un spital din țară sau din străinătate, pentru a putea primi tratamentul necesar. Femeia are arsuri pe aproximativ 23% din suprafața corpului. Deși procentul poate părea redus, medicii spun că leziunile sunt severe și necesită îngrijiri într-un centru specializat.

Femeia se afla pe un traseu montan alături de cei 14 elevi ai săi. Grupul parcurgea traseul dintre Vârful Omu și Peștera Ialomiței, unde s-a produs incidentul. După cele întâmplate, copiii au mers la cea mai apropiată stână pentru a cere ajutor, iar un cioban a apelat direct Salvamont pentru a solicita intervenția echipelor de salvare.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile monitorizează în continuare evoluția stării de sănătate a femeii.