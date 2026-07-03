Rușii care s-au căţărat pe antena Empire State Building, sărut pasional la ieșirea din arest. Ce riscă cuplul

Cei doi ruși care s-au urcat miercuri pe antena de pe Empire State Building din New York, unde s-au logodit și au arborat un banner pacifist, au devenit vedete online, iar cascadoria lor a ajuns subiect de meme-uri pe social media. Cuplul, urmărit deja de două milioane de oameni pe Instagram, s-a sărutat pasional în fața presei, la ieşirea din arest. Intervenția poliției a fost întârziată cu aproximativ 30 de minute, deoarece antena emitea semnale radio puternice și a trebuit oprită înainte ca poliţiştii să se poată apropia în siguranță.

Angelina Nikolau, în vârstă de 33 de ani, și Ivan Kuznetsov, de 32 de ani, au fost eliberați din arestul poliției, sub supraveghere judiciară, până la proces și urmează să revină în instanță pe 24 august.

Cei doi au fost acuzați că au pus în pericol alte persoane, că au provocat distrugeri și că au ajuns ilegal pe acoperişul Empire State Building, clădire de aproape 457 de metri. Iubăreții, ambii cetățeni ruși cu domiciliul în New Jersey, au pledat nevinovați.

Cuplul a petrecut noaptea în arest

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Angelina şi Ivan sunt pasionați de rooftopping, adică să urcă fără autorizație pe clădiri înalte din lume, se filmează şi postează aventurile lor pe social media.

Kuznetsov le-a spus anchetatorilor că trebuia "să facă ceva special pentru cererea de logodnă", în timp ce avocatul care îi reprezintă pe cei doi a declarat că procurorii au formulat acuzații prea dure.

"Cuplul încearcă să transmită un mesaj. Din ceea ce am văzut și sunt sigur că ați văzut cu toții, a fost un mesaj de iubire. Știți, este un lucru frumos", a declarat avocatul.

El susține că perechea nu a reprezentat un pericol pentru public și că vântul nu bătea cu viteză în acel moment la înălţime. Deși se află legal în SUA, rușii se tem acum că ar putea fi deportați.

Sărut pasional în faţa presei

După ce au părăsit Tribunalul Penal din New York, cei doi s-au îndreptat spre o stație de metrou, cu o armată de jurnaliști pe urmele lor, și s-au sărutat în fața camerelor.

Presa americană scrie că perechea a intrat legal în Empire State Building, cumpărând bilete, ca toţi turiştii, dar a rămas ascunsă peste noapte în clădire.

Dimineața, ar fi forțat o ușă de securitate și ar fi urcat până la antena din vârful zgârie-norului.

Odată ajunși în vârful antenei, cei doi au desfășurat un banner cu mesaj pacifist, apoi Ivan a cerut-o pe Angelina în căsătorie.

După ce au ieșit de la tribunal, Bonnie și Clyde de Rusia, cum au fost porecliți de internauți, nu au vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. "Vom răspunde mai târziu. Acum nu suntem pregătiți. Trebuie doar să ne relaxăm", a spus Kuznetsov, cunoscut și ca Beerkus.

Kuznetsov a povestit că în celulă a fost frig, dar că "oamenii au fost amabili". Cât despre interesul uriaș generat de gestul lor, a reacționat spunând că "este grozav".

În schimb, Angelina le-a spus jurnaliștilor că poliția i-a confiscat inelul de logodnă. Înainte de a intra la metrou, au pozat pentru camere și s-au sărutat îndelung.

Cum ar fi ajuns de fapt pe antena de pe Empire State Building

Surse din anchetă au declarat pentru ABC News că cei doi au intrat marți seara, cu bilete, în Empire State Building și ar fi petrecut noaptea ascunși în clădire.

Oficialii cred că cei doi ar fi urmărit personalul din clădire și ar fi folosit o intrare destinată angajaţilor pentru a evita controalele de securitate.

Miercuri dimineață, la ora 5:00, o cameră de supraveghere i-a surprins trecând printr-o trapă de la etajul 102. Turiștii au acces doar până la acest nivel.

Procurorii americani îi acuză că au spart încuietoarea unei uși de securitate de la etajul 104, care duce spre antena de transmisie a clădirii, provocând pagube estimate la 2.000 de dolari. Cei doi ar fi folosit nişte unelte pentru a forţa uşa și a ajunge pe o scară interioară.

Un polițist le-a spus procurorilor că antena clădirii "emite semnale radio de înaltă frecvență suficient de puternice pentru a afecta organismul uman". Din acest motiv, trebuia oprită înainte ca doi agenți să se poată apropia de ei. Echipele de intervenție au fost nevoite să aștepte 30 de minute.

Deși cei doi par să se fi logodit pe vârful clădirii, tatăl Angelinei, Dmitri Nikolau, a declarat joi pentru ABC News că cei doi sunt deja căsătoriți și că gestul lor este doar "spectacol".

Nikolau și Kuznetsov sunt cunoscuți online pentru ascensiunile periculoase pe zgârie-nori din întreaga lume. Împreună, cei doi au aproape două milioane de urmăritori pe Instagram. Cuplul a fost subiectul documentarului Netflix din 2024 "Skywalkers: A Love Story".

Imaginile cu escaladarea Empire State Building s-au viralizat atât de mult, încât au devenit subiectul unor meme-uri care au inundat rețelele sociale.