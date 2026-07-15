Cel puţin un român, printre muncitorii morţi în incendiul de pe șantierul clădirii OXY din Bruxelles

Cel puţin un român se află printre cei şase muncitori care au murit în incendiul izbucnit la clădirea Oxy din Bruxelles, în timp ce erau în desfășurare lucrări de renovare. Deşi iniţial, flăcările păreau ţinute sub control, acestea s-au propagat la un puț de lift, provocând prăbușirea a două cabine.

Un incendiu a izbucnit marți, 30 aprilie 2024, la șantierul Muntcentrum - Centre Monnaie din centrul orașului Bruxelles. - Profimedia

„Un loc emblematic în inima Bruxelles-ului”, astfel este prezentat proiectul Oxy pe site-ul său. Clădirea impunătoare din Piața De Brouckère, fostul Centre Monnaie, devenit ulterior sediul Bpost începând din anii 1970, este supusă unei ample transformări de mai bine de doi ani.

La finalul lucrărilor, complexul urmează să găzduiască birouri, 112 apartamente, spații pentru restaurante și cafenele, un hotel de patru stele cu 316 camere, precum și un centru comercial. Deschiderea este anunțată pentru începutul anului 2027.

Numele clădirii face trimitere la arhitectura acesteia, forma sa amintind de o cruce sau de litera X. Însă, în spatele fațadei acestui șantier de amploare, marți s-a produs o adevărată tragedie, scrie 7sur7.

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Incendiul a izbucnit la etajul al doilea

Timp de mai multe ore, bilanțul exact al incendiului a rămas incert, la fel ca împrejurările precise în care acesta a izbucnit.

Focul a început în jurul orei 7:30, la etajul al doilea al clădirii, părând inițial un incident de proporții reduse. Alarma de incendiu s-a declanșat, au fost raportate câteva persoane rănite, iar situația părea să fie adusă rapid sub control.

Ulterior, o explozie puternică a provocat panică pe șantier. Cei aproximativ 250 de muncitori prezenți au auzit cum un prim lift s-a prăbușit în gol, urmat de un al doilea.

Flăcările se propagaseră la puțurile lifturilor instalate recent, provocând incendierea acestora. În cabine se aflau muncitori, însă, în acel moment, nimeni nu știa câte persoane erau implicate și nici în care dintre lifturi se aflau.

Vizibil afectat de tragedie, inspectorul de muncă Brecht Speybroeck a făcut declarații în fața presei la prânz.

„În acest moment, nu mai avem nicio veste despre șase muncitori care se aflau pe șantier. Prin urmare, aceștia sunt dați dispăruți. Din păcate, vă pot confirma deja că mai multe victime au fost găsite într-unul dintre lifturi”, a declarat acesta.

Cel de-al doilea puț de lift urma să fie în continuare inspectat. Pentru echipele de căutare și salvare ale pompierilor din Bruxelles, accesul la cabinele distruse s-a dovedit extrem de dificil.

Potrivit unei surse aflate la fața locului, „putem vedea trupurile, dar este imposibil să stabilim cu certitudine câte persoane se află în interior”.

Inspectorul de muncă a precizat, de asemenea, că a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili dacă lifturile respective erau autorizate să transporte persoane.

A fost activat un plan de urgență, un dispozitiv medical de intervenție, precum și un serviciu de sprijin psihosocial asigurat de Crucea Roșie. Pe măsură ce orele treceau, amploarea tragediei devenea tot mai clară.

"Este îngrozitor"

Incendiul a fost în cele din urmă stins în jurul orei 14:00. Muncitorilor evacuați li s-a permis apoi să se întoarcă la etajele declarate sigure pentru a-și recupera bunurile personale, în grupuri de câte trei și sub escorta poliției.

Unul dintre ei a ieșit din clădire cu o ladă frigorifică topită complet, după care s-a îndreptat spre restaurantul personalului administrației municipale BruCity, unde aproximativ 250 de muncitori au primit asistență.

"Este îngrozitor. Pleci la muncă, iar câteva ore mai târziu te trezești într-un coșmar în care oamenii își pierd viața", a declarat unul dintre muncitori, aflat încă în stare de șoc.

Electricianul Didier Retsin lucra la primul etaj în momentul producerii incendiului. "Am simțit brusc un miros de ars când m-am dus să iau niște materiale. Era fum", a povestit angajatul companiei SPIE, una dintre firmele care lucrau pe șantier.

"Am strigat la toată lumea să iasă. Totul s-a petrecut foarte repede".

Acesta a declarat că a văzut și două persoane cu arsuri grave. "Lucrez în această meserie de 36 de ani și nu m-am confruntat niciodată cu o asemenea situație", a mărturisit el.

Regele și premierul au venit la fața locului

O oră mai târziu, laboratorul Poliției Federale, membrii echipei de identificare a victimelor dezastrelor, DVI, și reprezentanții Protecției Civile au ajuns la fața locului pentru recuperarea „numeroaselor victime”.

Operațiunea s-a desfășurat sub privirile primarului Bruxelles-ului, Philippe Close, ale premierului Bart De Wever și ale regelui Philippe. Prezența lor a reprezentat un sprijin simbolic pentru echipele de salvare mobilizate. Amploarea tragediei a devenit astfel, încă o dată, evidentă.

Grupul Cordeel, antreprenorul principal al proiectului Oxy, a transmis în cursul după-amiezii un mesaj prin care a îndemnat la prudență.

"Din respect pentru victime și pentru apropiații acestora, nu vom comunica informații personale în acest stadiu", a precizat compania.

Șase muncitori, găsiți morți

În jurul orei 18:00 a venit confirmarea tragică: cei șase muncitori dați dispăruți au fost găsiți în primul puț de lift. Trupurile au fost recuperate, iar familiile au fost informate și invitate să se prezinte la fața locului pentru identificare.

Inspectoratul Muncii confirmă că șase persoane sunt dispărute, cinci de origine belgiană și una de origine română, și că șase cadavre au fost găsite într-un lift. "Acestea sunt persoane care au urcat cu acel lift pentru muncă și, din păcate, nu au supraviețuit", a confirmat primarul orașului Bruxelles, Philippe Close.

Deocamdată nu se știe când vor putea fi reluate lucrările pe șantierul Oxy.