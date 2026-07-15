El e bărbatul care a făcut infarct la volan. Gheorghe se ducea spre locul unde fiica sa făcuse un accident

A aflat că fiica sa a fost implicată într-un accident rutier, aşa că s-a grăbit să ajungă la ea. Gheorghe şi-a luat soţia şi a pornit spre locul incidentului. Doar că pe drum a început să se simtă rău, aşa că, folosindu-se de ultimele puteri, a reuşit să oprească.

Nimeni nu se aştepta că aveau să fie ultimele clipe din viaţa lui. Inima lui Gheorghe s-a oprit. În ciuda eforturilor medicilor sosiţi de urgenţă la locul unde se afla, nu au mai putut să facă nimic.

A murit în drum spre fiica sa

Incidentul a avut loc pe DN 25, în Șendreni, la câțiva kilometri de Galați. Bărbatul se afla în mașină cu soția lui când a simțit că i se face rău și a tras pe dreapta. Femeia a sunat speriată la 112 să anunțe că i s-a făcut rău.

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În momentul respectiv, de la Tecuci venea o ambulanță SMURD cu echipaj medical și au văzut că martorii încearcă să-i acorde ajutor. Echipajul medical a oprit pe dreapta. Au început manevrele de resuscitare, manevre care au durat 50 de minute, dar, din păcate, au fost nevoiți să declare decesul.

Trupul său a fost transportat la Medicină Legală pentru necropsie și urmează să se stabilească exact cauzele pentru care a murit bărbatul.