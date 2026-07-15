Câștigă 2.000 € pe săptămână făcând o muncă pe care mulți o evită. A renunțat la cariera în bancă pentru asta

La doar 23 de ani, un tânăr din Italia a decis să lase în urmă viaţa comodă din oraşul natal și s-a mutat în Australia, unde a renunțat la cariera în bancă pentru a lucra în minerit.

Ajuns în Australia, tânărul nu avea în plan să lucreze într-o mină. Se gândea să își găsească un loc de muncă în domeniul bancar sau în industria ospitalității, însă a apărut o oportunitate pe care a decis să nu o rateze, potrivit presei sârbe.

A început cu cele mai simple activități, precum curățenia și pregătirea cafelei, beneficiind de cazare și masă asigurate. În timp, a fost promovat și a ajuns ajutor de mecanic, participând la întreținerea utilajelor folosite pentru exploatarea aurului și minereului de fier în regiunea minieră Pilbara.

Deși contractul prevedea ture de câte 12 ore, acesta susține că, în realitate, timpul efectiv de lucru este de aproximativ șase-șapte ore pe zi.

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Salariu de peste 2.100 de euro pe săptămână

La început câștiga între 1.500 și 1.600 de euro net pe săptămână. Astăzi, venitul său a ajuns la aproximativ 2.130 de euro net săptămânal. Potrivit lui, costul vieții în Australia este cu doar aproximativ 10% mai scump decât în Italia.

Totodată, spune că taberele miniere sunt departe de imaginea unor barăci improvizate. Acestea dispun de magazine, terenuri sportive și alte facilități, iar fiecare angajat beneficiază de o cameră proprie cu baie.