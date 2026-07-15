Raluca Turcan acuză DIICOT că "a sărit calul": "Mesaj arogant, în stil interlop"

Deputata PNL Raluca Turcan consideră că DIICOT "a sărit calul" şi s-a îndepărtat de rolul pe care îl are prin mesajul transmis miercuri la adresa ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru.

"România este percepută ca o ţară coruptă. A spus-o chiar şi preşedintele României, Nicuşor Dan. O spun foarte mulţi oameni, inclusiv partenerii noştri internaţionali. De aceea, avem nevoie, ca de aer, ca justiţia - de la DIICOT la Parchetul General şi DNA - să se ocupe de reţelele infracţionale şi de infractori, în general, de la mic la mare. Dar este nevoie să se ocupe cu adevărat, nu doar să mimeze. Şi să o facă cu credibilitate, nu prin miştouri, influenţe politice sau alte forme de presiune. Pentru orice om cinstit şi decent din această ţară, un mesaj în bătaie de joc, precum cel transmis astăzi de DIICOT, este revoltător. Pentru că el poate fi interpretat în multe feluri şi, din păcate, deloc în cheia corectă: aceea a unei justiţii eficiente şi serioase", a scris Turcan, pe Facebook.

DIICOT l-a ironizat pe ministrul interimar al Muncii

În opinia acesteia, mesajul DIICOT pare "ameninţător, arogant, autosuficient, de răfuială, aproape în stil interlop". "Aşa cum pentru oamenii politici sau cei aflaţi în funcţii publice o declaraţie neinspirată poate conduce inclusiv la demisie, cei care i-au numit pe aceşti domni sau doamne ar trebui, cel puţin, să le atragă atenţia că au sărit calul. Efectiv, au sărit calul. Că s-au îndepărtat de rolul pe care îl au. Că trebuie să se ridice deasupra infractorilor, inclusiv în materie de comunicare şi bun-simţ. Despre plecarea din funcţie probabil că nici nu poate fi vorba", a transmis Raluca Turcan.

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DIICOT a postat miercuri un mesaj pe Facebook în care îl ironizează pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, după ce acesta ar fi demis-o pe Alexandra Zară de la şefia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi pentru că nu l-ar fi informat cu privire la percheziţiile efectuate la azilele ilegale din Bihor. "Azi suntem şi la Casa de Pensii; Scuze că nu am anunţat înainte", a fost mesajul DIICOT.