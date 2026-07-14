Un profesor din Bucureşti a fost confundat de poliţişti cu un escroc şi imobilizat brutal în timpul unui flagrant. După ore în şir de audieri, anchetatorii s-au convins că au greşit şi i-au cerut scuze. Bărbatul vrea să îi dea, însă, în judecată.

Poliţiştii urmăreau un ucrainean care escroca femei şi îşi dăduse întâlnire cu victima lui în Parcul Tineretului. Agenţii l-au imobilizat şi pe el, şi pe un bărbat care stătea la câţiva paşi de el şi pe care l-au crezut complice. Acesta, însă, nu avea nicio legătură cu cazul. Alexandru, un profesor de sport, terminase o tură de alergare şi se odihnea pe o alee.

"Fără nicio somație, fără nimic, doi băieți... să spun, că după aia am aflat că sunt polițiști, au sărit pe mine să le dau telefonul. Eu în momentul ăla am crezut că sunt tâlhărit, cred că orice om ar fi crezut la fel. M-au pus jos, le-am dat telefonul. M-au încătușat, m-au legat, m-au lovit, am și semne. Am vrut să fug, dar m-au pus iar jos", a spus victima.

Profesorul în vârstă de 44 de ani va primi certificat medico-legal care atestă că intervenţia poliţiştilor i-a lăsat pe corp o mulţime de vânătăi şi cicatrici. Pe baza lui a depus plângere împotriva agenţilor pe care îi acuză de abuz în serviciu şi lipsire de libertate.

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Barbatul a fost adus la Serviciul de Investigare a Infracţiunilor Informatice din cadrul Poliţiei Capitalei. Acesta a fost audiat timp de aproape 5 ore.

"Acolo m-am liniștit, m-am liniștit în sensul că mi-am dat seama că sunt la poliție și fiind nevinovat, mai devreme sau mai târziu, tot îmi vor da drumul. Au văzut că nu fac parte din banda asta, clanul ăsta de infractori pe care i-au căutat ei și mi-au dat drumul", a mai spus victima.

Profesorul de sport a fost victimă colaterală în timpul arestării unui ucrainean de 20 de ani care se pregătea să escrocheze o femeie din Bucureşti cu 100.000 de lei. Poliţia Capitalei dă vina pe victimă şi susţine că agenţii au acţionat corect.