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Video Momentul în care trei tineri traversează apa până la genunchi, în București, cu o saltea

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Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.07.2026, 10:56 | Modificat la 01.07.2026, 10:58

După furtuna violentă care a lovit Bucureștiul în timpul nopții, mai multe străzi și pasaje din Capitală au fost înghiţite de apă. În imaginile surprinse după vijelie, pe Calea Văcărești din cartierul Berceni, un grup de tineri apare înaintând prin apa acumulată cu ajutorul unei saltele, într-o scenă care ilustrează amploarea efectelor lăsate în urmă de ploile torențiale.

Cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt au pus presiune pe sistemul de canalizare, iar traficul a fost afectat în mai multe puncte din Capitală. Fenomenele extreme au venit după zile de temperaturi sufocante, meteorologii avertizând deja că episodul de instabilitate poate 

Furtuna a lăsat în urmă un bilanț dramatic: un bărbat din Ilfov și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla, zeci de arbori au fost doborâți, sute de autoturisme au fost avariate, iar peste o mie de persoane au cerut ajutor la 112. Potrivit meteorologilor, în unele zone a plouat în doar câteva ore cât pentru aproape o lună și jumătate.

Denisa Vladislav
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