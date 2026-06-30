Vremea de mâine 1 iulie. Caniculă și furtuni în aceeași zi. Zonele vizate de ploi torențiale și vijelii

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 1 iulie în București și în Cluj

La noapte, probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h) și averse slabe (1...5 l/mp) va fi ridicată. Temperatura minimă va caracteriza o noapte tropicală și va fi de 21...23 de grade.

Vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (în general 10...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.

În Cluj, vremea continuă să fie călduroasă, însă sunt așteptate și ploi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi de 33 de grade.