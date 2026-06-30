Vremea de mâine 1 iulie. Caniculă și furtuni în aceeași zi. Zonele vizate de ploi torențiale și vijelii
Vremea se schimbă în România, după mai multe zile de caniculă severă. Temperaturile vor scădea față de intervalul anterior, însă valul de căldură nu dispare complet. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova rămân sub influența aerului fierbinte, iar local va fi caniculă și în Muntenia și Dobrogea.
Noaptea va fi tropicală, cu valori minime ce nu vor coborî sub 20 de grade, pe arii extinse în zonele de câmpie și local în cele deluroase. Acestea se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 45...55 km/h), pe arii extinse în Oltenia, local în Muntenia, Dobrogea, Banat și izolat în restul teritoriului. Aversele vor avea și caracter torențial și pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.
Vremea de mâine 1 iulie în țară
Valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului și pe aii mai restrânse în rest. Vor fi perioade cu instabilitatea atmosferică accentuată, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar acentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe suprafețe mici vor depăși 30...40 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei, iar cele minime se vor încadra între 13 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Presiunea atmosferică va fi în scădere.
Vremea de mâine 1 iulie în București și în Cluj
La noapte, probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h) și averse slabe (1...5 l/mp) va fi ridicată. Temperatura minimă va caracteriza o noapte tropicală și va fi de 21...23 de grade.
Vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (în general 10...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere.
În Cluj, vremea continuă să fie călduroasă, însă sunt așteptate și ploi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi de 33 de grade.
Vremea de mâine 1 iulie pe litoral
Deși valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii, când indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, iar cele minime între 21 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil și după-amiază și noaptea vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 și 26 de grade.
Vremea de mâine 1 iulie la munte
Valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.