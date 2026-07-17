Evenimentul "Cinema sub Stele" aduce 15 seri cu proiecții gratuite de filme, organizate de vineri până pe 16 august, în cinci parcuri din Sectorul 6: ANL Constantin Brâncuși, Drumul Taberei, Crângași, Liniei și Marin Preda, potrivit Agerpres.

Cinci parcuri din București se transformă în cinematografe în aer liber. Ce filme vor rula gratuit - Shutterstock

Timp de cinci weekenduri consecutive parcurile vor fi transformate în săli de cinema sub cerul liber. Primăria Sectorului 6 a anunţat marţi pe Facebook că a pregătit filme pentru toate vârstele, de la aventuri şi animaţii pentru cei mici, până la comedii, thrillere şi producţii pentru întreaga familie.

"Cinema sub Stele" nu înseamnă doar filme, este despre timpul petrecut împreună, despre întâlnirile cu prietenii, copiii care se bucură de vacanţă şi serile liniştite de vară petrecute în comunitate, se menţionează în postare.

În fiecare weekend evenimentul se va derula într-un alt parc din Sectorul 6: ANL Constantin Brâncuşi - de vineri până duminică, Drumul Taberei - 24-26 iulie, Crângaşi - 31 iulie - 2 august, Liniei - 7-9 august şi Marin Preda - 14-16 august.

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Toate proiecţiile încep la ora 20:00 şi accesul este gratuit. Pe ecran vor rula unele dintre cele mai aşteptate filme ale perioadei: "Captain America: Curajoasa lume nouă", "Cum să îţi dresezi dragonul", "Misiune: Imposibilă - Răfuială finală", "Tron: Ares", "Cei 4 Fantastici: Primii paşi", "Ştrumfii: Filmul", "Bridget Jones: Topită după el" şi multe alte producţii pentru întreaga familie.