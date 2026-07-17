Bonţida are din nou ritmul ei. Zeci de mii de oameni au trecut porţile Electric Castle încă din prima zi, cu rucsacii în spate, corturile pregătite şi planul făcut pentru următoarele zile de festival. Mulţi au venit special pentru concertele celor de la The Cure, Teddy Swims sau Twenty One Pilots. Până la lăsarea serii, domeniul Castelului Banffy s-a transformat, din nou, într-un oraş al muzicii.

Rucsacuri, corturi, costume ieşite din tipare şi multă nerăbdare. Aşa a început prima zi de festival, la Bonţida.

"Abia aşteptam să intru. Stau în camping şi am venit pentru Twenty One Pilots şi The Cure", spune o persoană.

Ce spun participanţii

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"Kimonoul şi pălăria sunt din Indonezia. Pot să mă asortez cu atmosfera de aici şi să mă răcoresc puţin sub umbra pălăriei", zice un participant.

De la primele ore, participanţii au trecut porţile festivalului cu un singur gând: să nu rateze nimic.

Iar după apus, decorul se schimbă complet. Luminile se aprind, muzica se aude din toate direcţiile, iar personajele colorate devin parte din peisaj.

"Am vrut să fiu ciuperca magică. Am zis să fac lucrurile puţin mai diferite că viaţa este scurtă", menţionează o participantă.

"Am venit pentru Nothing but Thieves în mare parte şi cred că LP. N-am auzit niciodată live şi mi-ar plăcea să aud", explică altă persoană.

Festivalul înseamnă câteva zile intense pentru comunitatea din Bonţida

Multă lume din Bonțida aşteaptă în fiecare an festivalul. E şi un avantaj pentru ei. Pe lângă că dau cazare, experienţe noi.

"Suntem foarte bine organizaţi şi în zona de activităţi. Cred că avem un număr record. În 2026, poţi în Electric Castle, pe o suprafaţă de 40 de hectare, să faci peste 70 de activităţi", explică Renate Rozenberg, specialist în PR al festivalului.

În această seară, cei mai aşteptaţi artişti sunt Teddy Swims şi Twenty One Pilots.