Persoanele care nu sunt asigurate pot beneficia de servicii medicale decontate de stat. Toţi adulţii au acces la ele, iar scopul este de a depista din timp problemele de sănătate.

Persoanele din această categorie trebuie să fie înscrise pe lista unui medic de familie.

Vorbim despre pachetul minimal de servicii decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, diferit de pachetul de bază. Logica acestui pachet este legată de depistarea precoce a unor afecțiuni cronice care sunt asimptomatice.

Trebuie spus că pachetul minimal include consultații preventive: două pe an pentru pacienții cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani și trei pe an pentru pacienții cu vârsta de peste 40 de ani.

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În urma acestor consultații preventive, medicul de familie poate emite un bilet de trimitere dacă depistează factori de risc în timpul consultației.

În egală măsură, vorbim despre asistență medicală în zonele de urgență ale unităților spitalicești, despre servicii de planificare familială, despre monitorizarea sarcinii sau despre evaluări pentru depistarea unor afecțiuni de natură oncologică.