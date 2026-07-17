Un şofer de TIR a transformat DN1 într-o scenă de intervenţie ca în filme. După ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor şi s-a baricadat în cabină, agenţii au fost nevoiţi să intervină în forţă.

Totul a început după ce administratorul firmei la care lucra a anunţat autorităţile că bărbatul şi-a schimbat inexplicabil traseul şi avea un comportament neobişnuit. Poliţiştii l-au urmărit prin Buşteni, însă şoferul-problemă şi-a continuat drumul până în parcarea unui centru comercial.

Acolo a lovit o autospecială de poliţie, apoi a refuzat să mai coboare din camion. După negocieri şi intervenţia trupelor speciale, şoferul a fost scos din cabină şi a ajuns în custodia poliţiei.

"Gata, i-a spart. A intrat peste el", spun martorii.