Un tânăr din Iaşi s-a ales cu o amendă consistentă după ce şi-a scos iubita la întâlnire. Locul ales a fost neobişnuit, o staţie de autobuz, dar nu acesta a fost motivul sancţiunii.

Amenda uriaşă primită de un tânăr din Iaşi care şi-a scos iubita la întâlnire în staţia de autobuz - BZI

Potrivit BZI, un tânăr de 19 ani din Iaşi şi o fată de 17 ani din Botoşani şi-au dat întâlnire într-o staţie de autobuz. Cei doi au consumat semninţe, dulciuri şi sucuri, dar au aruncat totul pe jos şi au refuzat să cureţe mizeria lăsată în urmă.

De ce nu a fost amendată şi tânăra de 17 ani

Cei doi tineri au fost observaţi de un echipaj al Poliţiei Locale, care i-a rugat să cureţe în urma lor. Pentru că băiatul a refuzat, acesta a fost amendat cu 2.400 de lei. Tânărul a încercat să-i înduplece pe poliţişti după ce a aflat contravaloarea amenzii, dar în final a fost nevoit să achite "nota de plată".

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"Era în jurul orei 23:50, treceam pe strada Pantelimon Halipa, în patrulă, când, deodată, am observat că în stația de autobuz sunt două persoane. Fiind ora târzie, am zis să ne apropiem să verificăm. Alături, la o terasă, erau oameni care se uitau la meciul de la Cupa Mondială. În stație era un băiat de 19 ani, din județul Iași, și o fată de 17 ani, din Botoșani. Din ce am înțeles, și-au dat întâlnire. Și-au luat semințe, doze de suc, dulciuri și au aruncat toate ambalajele și cojile pe jos", a declarat Andrei Nache, polițist local din Iași.

Tânăra de 17 ani nu a fost amendată pentru că şi-a recunoscut fapta, şi-a cerut scuze şi într-un final s-a oferit să cureţe staţia de autobuz. Poliţiştii i-au dat doar un avertisment.