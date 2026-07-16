Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală

Un scandal în plină stradă este anchetat în Capitală. Un şofer de ride-sharing a bătut un client şi l-a lăsat inconştient pe trotuar, după o altercaţie izbucnită în timpul unei curse de noapte. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Clientul bătut ar fi fost extrem de agitat, iar de la replici tăioase a fost doar un pas până la o bătaie în toată regula.

Totul s-a petrecut pe o stardă din nordul Capitalei. Clientul se urcase în maşina de ride-sharing după ce comandase cursa. Şoferul l-a văzut destul de ameţit, aşa cum a şi declarat la poliţie. La un moment dat, în timpul cursei, a izbucnit un conflict verbal între cei doi, moment în care clientul a aruncat cu telefonul în parbrizul maşinii.

Şoferul a oprit autoturismul şi l-ar fi lovit pe client în zona feţei. Poliţiştii au intervenit imediat după un apel la 112, iar agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Victima este internată la Spitalul Elias şi a suferit mai multe contuzii în zona capului.

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Ce spun autorităţile

La data de 12 iulie 2026, în jurul orei 03:20, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 5 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între un șofer al unei companii de ride-sharing și un client.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat două persoane implicate în incident, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani și un bărbat în vârstă de 36 de ani, acesta din urmă prezentând un comportament incoerent în vorbire.

Din verificările efectuate până în prezent a rezultat că, în timpul efectuării unei curse, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan. În acest context, clientul ar fi aruncat cu telefonul mobil în direcția autoturismului, provocând distrugerea parbrizului. Ulterior, conflictul ar fi escaladat, împrejurare în care șoferul l-ar fi agresat fizic pe client.

La fața locului a intervenit și un echipaj SMURD, care a acordat primul ajutor medical bărbatului de 36 de ani. Acesta a refuzat transportul la o unitate spitalicească, prezentându-se ulterior, din proprie inițiativă, la spital pentru investigații medicale suplimentare. Persoana vătămată nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, refuzând completarea formularului de evaluare a riscului.

Bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe a fost reținut, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 5 Poliție, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe.