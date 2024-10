În drum spre destinaţie, presupusul criminal îi cere şoferului de "ridesharing" să schimbe traseul, din judeţul Ilfov, în Bucureşti, pe aceiaşi bani. Este şi motivul pentru care cei doi încep să se certe. La intrarea din localitatea Siliștea Snagovului, Cătălin bărbatul de la volan, de 31 de ani, opreşte maşina.

Şi-a cunoscut călăul

Cei doi s-au dat jos din autoturism in acesta zona, au început să se lovească, moment în care clientul a scos cuţitul şi a înjunghiat șoferul de mai multe ori.

Vezi și

După ce l-a lasat fără suflare, individul i-a târât cadavrul într-o pădure de lângă Snagov. Îi fură verigheta şi telefonul victimei şi pleacă imediat cu maşina. O lasă în localitatea Ciolpani, de unde roagă nişte prieteni să-l ducă în Capitală. Aici, încearcă să scape de tot ce avea legătură cu crima.

"Bunurile sustrase de la victimă au fost recuperate de la o casă de amanet de pe raza municipiului Bucureşti", a declarat Cătălin Bunea, prim-procuror adjunct Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Se întoarce apoi unde a abandonat maşina celui ucis. Deşi nu are permis, se urcă la volan. S-ar fi oprit la o benzinărie pentru a cumpără combustibil. Îşi termină traseul la miezul nopţii, în mijlocul câmpului, la aproape 60 de kilometri de locul crimei.

Cine este Gimi, bărbatul care l-a ucis pe Cătălin

Individul a încercat să îşi şteargă urmele, aşa că în momentul în care a ajuns aici, în mijlocul câmpului, a dat foc autoturismului, iar apoi a fugit. A mers pe jos 30 de minute, până a ajuns în localitatea învecinată, la casa concubinei sale.

Într-un final, i-a povestit partenerei ororile. "A venit acasă, a dormit, dar nu mi s-a părut nimic suspect. Nu am ştiut nimic", a declarat socrul criminalului.

Oamenii din apropiere care au văzut flăcările au sunat la 112. Anchetatorii au pus cap la cap informaţiile şi au aflat că ultima cursă a lui Cătălin a fost cu un individ poreclit Gimi, care era cercetat pentru violenţe. Cei doi s-ar fi cunoscut şi au mai avut curse împreună. Bărbatul şi-a recunoscut crima şi i-a dus pe poliţişti la cadavru.

Şoferul se apucase recent de ride sharing. Era căsătorit şi avea doi copii, unul dintre ei bolnav.

"Un băiat cuminte. Cel mai băiat". "Era un băiat sociabil, vorbea. Am fost şocant când am auzit, nu mi-a venit să cred. Îmi pare rău ca are doi copii", au declarat oamenii.

Cei care fac ride sharing spun că, de multe ori, nu se simt în siguranţă. În semn de solidaritate, mai mulţi colegi ai victimei au organizat un marş.

"Când noi ca şi şoferi avem poza şi poate avea exact pe cine cheamă la comandă, aşa trebuie şi noi să avem poza cu persoana respectivă", a declarat un şofer de Uber.

Individul de 21 de ani este acuzat tâlhărie calificată, omor calificat, distrugere prin incendiere și conducere fără permis.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cu cardul sau cash atunci când faceţi cumpărături? Cu cardul Cu numerar

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰