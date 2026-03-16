Cine este Natalie Musteaţă, regizoarea de origine română care a câştigat premiul Oscar

Regizoarea de origine română Natalie Musteaţă a primit, la 15 martie 2026, la Los Angeles, Oscarul la categoria Best Live Action Short Film pentru scurtmetrajul distopic "Two People Exchanging Saliva", realizat împreună cu soţul ei, Alexandre Singh.

Premiul a fost câştigat, la egalitate de voturi, atât de "Two People Exchanging Saliva", cât şi de "The Singers", realizat de Sam A. Davis şi Jack Piatt. Este pentru prima dată din 2013 când se înregistrează o egalitate între câştigători. În acel an, "Skyfall" şi "Zero Dark Thirty" au împărţit premiul pentru cel mai bun montaj de sunet, potrivit Agerpres.

Natalie Musteaţă este autoare, curatoare şi producătoare de film, cu un doctorat în istoria artei şi o diplomă în cinematografie obţinută la The Graduate Center, City University of New York. Este curatoarea unor expoziţii precum "If I can't dance to it, it's not my revolution" (2014) şi "UNREST: Revolt against Reason" (2012).

De asemenea, predă cursuri despre istoria artei şi a filmului la The New School: "Art into Action: Socially-Engaged Practices in the 20th Century" şi "Performance and Participation in the 20th Century". Scrie, în mod regulat, pentru numeroase publicaţii, ca Artforum şi ARTNews, susţine conferinţe şi prezintă lucrări la nivel internaţional, la instituţii precum Centrul Georges Pompidou şi The New Museum.

A produs, în colaborare cu artistul contemporan Alexandre Singh, scurtmetrajul "The Appointment" (2018) şi a curatoriat expoziţia ''A Gothic Tale'' (2019-2020), la the Legion of Honor Museum din San Francisco.

Natalie Musteaţă studiază relaţia dintre artă, limbaj şi societate, iar în proiectele sale explorează graniţa dintre film, artă contemporană şi norme sociale.

Scurtmetrajul de 36 de minute "Two People Exchanging Saliva" (2024) examinează teme precum represiunea, dorinţa şi supravegherea, pornind de la o premisă absurdă: să exploreze cum funcţionează intimitatea într-un mediu controlat. Producţia executivă este semnată de Isabelle Huppert şi Julianne Moore, iar din distribuţie fac parte Zar Amir, Luana Bajrami şi Aurélie Boquien.

"Two People Exchanging Saliva" a fost prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Telluride (2024) şi a câştigat numeroase premii, printre care Marele Premiu al Juriului la AFI Fest (2024), cel mai bun scurtmetraj dramatic la Out on Film - Festivalul de Film LGBTQ+ (2025) şi Premiul Publicului la Festivalul de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand. De asemenea, a fost nominalizat şi la Premiile Cesar (2026), la categoria scurtmetraje.

