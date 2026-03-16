Sean Penn a câștigat al treilea Oscar din carieră, dar a lipsit de la gală. Actorul se află în Ucraina

Sean Penn a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea din filmul "One Battle After Another", în regia lui Paul Thomas Anderson, însă nu s-a prezentat să își ridice statueta la gala de duminică. Potrivit The New York Times, actorul în vârstă de 65 de ani a lipsit de la ceremonie deoarece a ales să călătorească în Europa în această săptămână, cu intenția de a ajunge în Ucraina.

Sean Penn a câștigat duminică premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, dar nu a urcat pe scenă pentru a-l primi. Potrivit The New York Times, actorul a lipsit de la ceremonie pentru că a călătorit în Europa, cu intenția de a ajunge în Ucraina în această săptămână. Sean Penn a fost singurul nominalizat absent de la Oscaruri. El a lipsit și de la galele Screen Actors Guild Awards și BAFTA, deși a fost câștigător la ambele ceremonii.

Sean Penn este în Ucraina

Nu este clar ce urmează să facă Sean Penn în Ucraina sau în ce zonă a țării se duce. Există și posibilitatea ca programul actorului să se fi schimbat, deși el părăsise deja Statele Unite în momentul desfășurării galei, a dezvăluit The New York Times, citând surse.

Articolul continuă după reclamă

Separat, un înalt oficial ucrainean a confirmat luni pentru AFP că Sean Penn se află la Kiev pentru a "sprijini Ucraina" şi urmează să se întâlnească azi cu preşedintele Volodimir Zelenski. "El se află în Ucraina, însă este o vizită privată", a declarat oficialul pentru AFP. "Pur şi simplu vrea să sprijine Ucraina", a adăugat el. Actorul american în vârstă de 65 de ani intenţionează ulterior să se deplaseze "pe frontul" din Ucraina, a declarat pentru AFP o altă sursă ucraineană.

Sean Penn, în clubul select al actorilor cu trei premii Oscar

Aceasta a fost a șasea nominalizare la Oscar pentru Sean Penn și a treia victorie. Penn a intrat astfel într-un club select de actori cu trei premii Oscar, alături de Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Ingrid Bergman. "Sean Penn nu a putut fi aici în această seară, sau nu a vrut, așa că voi accepta eu premiul în numele lui", a spus în timpul ceremoniei prezentatorul categoriei, actorul Kieran Culkin.

Începând din 2022, când a filmat documentarul "Superpower" despre invazia Rusiei, Sean Penn a vizitat de mai multe ori Ucraina și s-a implicat în susținerea cauzei ucrainene. În urmă cu patru ani, el a spus că Ucraina se află în prima linie a luptei pentru valorile democratice și că modul în care rezistă invaziei Rusiei reprezintă un simbol al apărării idealurilor democratice pentru întreaga lume, adăugând că "dacă o lăsăm să lupte singură, sufletul Americii este pierdut".

În același an, actorul i-a oferit lui Volodimir Zelenski una dintre statuetele sale Oscar, promițând că o va lăsa la Kiev până când Ucraina va câștiga războiul. Un an mai târziu, el a declarat pentru Variety că s-a gândit chiar să își topească statuetele Oscar pentru a le transforma în muniție pentru Ucraina.

Activismul lui Sean Penn

Nu este prima dată când Penn lipsește de la gala Oscarurilor. A făcut acest lucru și în 1996, 2000 și 2002. A participat la ceremonie abia când a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul din "Mystic River" în 2004 și pentru "Milk" în 2009.

Penn și-a folosit adesea notorietatea pentru a transmite mesaje politice. În discursul său de acceptare pentru Oscarul câștigat cu rolul din "Milk", film în care l-a interpretat pe activistul LGBT Harvey Milk, el i-a criticat pe cei se opun căsătoriilor între persoane de același sex.

De-a lungul anilor, Penn a fost implicat în numeroase cauze publice. În 2002 a publicat un anunț plătit în The Washington Post împotriva planului președintelui George W. Bush de a invada Irakul, iar două luni mai târziu a mers la Bagdad. În 2005, după uraganul Katrina, a participat la operațiuni de salvare în New Orleans, iar în 2010 a fondat organizația umanitară Core, care a ajutat zeci de mii de strămutaţi din Haiti.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰