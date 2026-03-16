Într-un interviu exclusiv acordat site-ului Like5, Natalie Musteata, regizoarea de origine română nominalizată la Oscar pentru scurtmetrajul "Two People Exchanging Saliva" dezvăluie culisele proiectului de debut care a câştigat cel mai râvnit premiu din industria cinematografică.

Oscar 2026. Interviu cu Natalie Musteata, regizoarea de origine română care a câştigat Oscarul - Profimedia

Parcursul profesional al lui Natalie Musteata pare desprins dintr-un film de Hollywood. Cu un doctorat în istoria artei, un generos portofoliu de expoziții curatoriate în Statele Unite și un master în cinema, Natalie Musteata e în cursa pentru Oscar la categoria scurtmetraj live action cu debutul său în regie, "Two People Exchanging Saliva", realizat împreună cu artistul Alexandre Singh.

Premiat la Clermont-Ferrand, AFI Fest, San Francisco International Film Festival, prezentat în peste 70 de festivaluri și nominalizat la Premiile César, "Two People Exchanging Saliva" a fost răspunsul unui concurs inedit lansat de Galeriile Lafayette. Cu Zar Amir Ebrahimi ("Holy Spider"), Luàna Bajrami ("A Private Life", “Portrait of a Lady on Fire”) și Vicky Krieps (“Father Mother Sister Brother”) în distribuție, “Two People Exchanging Saliva” le are ca producătoare executive pe Isabelle Huppert și Julianne Moore.

Colaborarea cinematografică a duo-ului a început în urmă cu 8 ani când cei doi au decis că e momentul unei schimbări profesionale. Scurtmetrajul de debut al lui Singh, “The Appointment” a fost prezentat în peste 40 de festivaluri internaționale.

Natalie Musteata dezvăluie culisele drumului spre Oscar, relația cu România, cinema-ul și provocările debutului regizoral.

