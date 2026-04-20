Preparat emblematic al bucătăriei noastre, ciorba de burtă stârneşte un adevărat război între greci şi turci. Şi asta după ce grecii au anunţat că vor să înregistreze supa din burtă de vită ca preparat unic şi tradiţional la UNESCO. Gestul a reaprins rivalităţi culinare vechi între cele două ţări doar că atunci când doi se ceartă, al treilea se bucură de gust. Adică noi românii care nu contestăm că am moştenit-o de la otomani, dar am îmbunătăţit-o, iar acum preparatul este primul comandat şi de noi, şi de turiştii care vor să încerce bucătăria tradiţională.

Mărul discordiei între Turcia şi Grecia este ... ciorba de burtă. Pe numele ei elen "Patsa" (Patţa), supa gătită din picioare şi burtă de vită şi asezonată cu oțet sau lămâie și usturoi, ar trebui să intre în patrimoniul UNESCO. Proprietarul unui restaurant din Salonic vrea să o înregistreze ca preparat unic şi tradiţonal al ţării sale şi a venit cu dovezi istorice. "Am găsit referinţe în istorie, chiar în Odiseea lui Homer, peţitorii lui Penelope au fost serviţi la cină cu această supă, e o referinţă clară la supa de burtă, menţionează burta de vită umplută cu grăsime şi sânge. Aşa că ne întrebăm, dacă nu e ciorba de burtă, atunci ce este?", a declarat Dimitris Tsarouchas, proprietarul unui restaurant.

Ciorba de burtă, cel mai comandat preparat de Paşte

"La greci, ciorba de burta se numeşte supa, se numeşte patsa, si nu este dreasa, nu folosesc smantana sau iaurt, este asezonata doar cu sare, piper si usturoi. De obicei grecii o mananca dimineata dupa betie. De obicei, grecii o fac acasa sau sunt restaurante tip cantina in care veti gasi aceasta supa", a declarat Daniela Pouliakas, manager restaurant. Varianta grecească a ciorbei de burtă este considerată un remediu pentru mahmureală, tonic şi adevărat medicament pentru problemele digestive, dar mai ales un adevărat ritual urban. Şi turcii cred la fel, susţin însă că această ciorbă este a lor. "La fel ca in cazul baklavalei, ei vor sa ne copieze si baklavaua si ciorba de burta sunt turcesti", a declarat Ozgur Cenginli, manager restaurant turcesc.

Iskembe (Işchembe), reţeta turcească, se apropie mai mult de ce mâncăm noi. Conţine doar burtă de vită şi este dreasă cu smântână slabă sau iaurt iar la noi, prima variantă a reţetei a ajuns în secolul al nouăsprezecelea, odată cu ocupaţia otomană. De atunci s-a schimbat, şi la ei, şi aici. "Avem un produs care e suta la suta romanesc. Nu am vazut niciodata un asemenea produs la ei in meniu", a declarat Nicu Lascu, manager restaurant romanesc.

Reţeta preparată în România este îmbunătăţită în funcţie de regiune cu legume şi chiar murături. Ea are un gust specific, identitate proprie,şi este, alături de mici, sarmale şi papanaşi, preparat emblematic pe care îl propunem turiştilor. Dar şi favorita noastră: un studiu făcut de o platformă de livrări a arătat că ciorba de burtă a fost cel mai comandat preparat de Paşte.

Cristina Niță

